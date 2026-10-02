Белгілі журналист Индира Жылқайдарова өмірден өтті
Тележүргізуші соңғы төрт жыл бойы ауыр дертпен күрескен.
2 Қазан 2026, 01:12
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2 Қазан 2026, 01:122 Қазан 2026, 01:12
106Фото: әлеуметтік желіден
Индира Жылқайдарова отандық журналистикада ұзақ жыл еңбек етіп, кәсіби тәжірибесін шыңдады. Оның шығармашылық жолының маңызды кезеңдері «Хабар» агенттігі мен «7 арнадағы» қызметімен байланысты. Бұдан бөлек, бірнеше жыл бойы парламенттік журналистика саласында еңбек етіп, Мәжілістің жұмысы, депутаттардың бастамалары мен заң шығару барысын ақпарат құралдарында тұрақты түрде қамтыды.
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