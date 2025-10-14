Базалық мөлшерлеме мен ҚҚС өсімі: Ипотека қымбаттай ма?

Базалық мөлшерлеме 18%-ға өсті, 1 қаңтардан бастап ҚҚС 16-ға өседі. Ипотека алуға бұл өсімдер қалай әсер етеді. Қаржы вице-министрі Ержан Біржанов БАҚ өкілдерінің сұрақтарына жауап берді, деп хабарлайды BAQ.KZ тілшісі.
Оның айтуынша, жаңадан салынатын үйлерге ғана бұл ереже енгізіледі.
2024-2025 жылдары басталған құрылыс жұмыстары жүргізіліп жатқан үйлер бойынша ҚҚС салынбайды. ҚҚС тек 2026 жылдан басталған үйлерге салынады. Салық мөлшерлемесі тұрғын үйдің бағасына әсер етпейді. Тұрғын үйдің бағасы нарықпен бағаланады. Астанада сұраныс көп болса, оның бағасы автоматты түрде өсіп отырады. Салығы бар ма, жоқ па оған қарамайды. Бұл жерде бәсекелестік жұмыс істеу керек, - деді ол.