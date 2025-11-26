«Бәйтерек» холдингі құрылымы мен мазмұнын жаңартты

«Бәйтерек» холдингін құрылымы және мазмұны жағынан қайта құрылады. Директорлар кеңесі инвестициялар тарту бойынша міндеттемелерді бекітті, деп хабарлайды BAQ.KZ Үкіметтің баспасөз қызметіне сілтеме жасап.
Премьер-министр Олжас Бектенов Мемлекет басшысының экономиканың нақты секторын қолдауды күшейту және инвестициялар тарту жөніндегі тапсырмалары шеңберінде Холдингті одан әрі трансформациялау мәселелері бойынша «Бәйтерек» ұлттық басқарушы холдингі» АҚ директорлар кеңесінің отырысын өткізді.
Холдингтің қызметін кеңейтуді және оның инвестициялық саясатын жаңартуды ескере отырып, Директорлар кеңесінің 2026 жылға арналған жұмыс жоспары қаралып, бекітілді. Құжат трансформациялық күн тәртібін жүзеге асыру, корпоративтік басқаруды жетілдіру, бизнесті қолдау құралдарының тиімділігін арттыру және еншілес құрылымдардың инвестициялық қызметін кеңейту мәселелерін қамтиды.
Директорлар кеңесі «Бәйтерек» ұлттық инвестициялық холдингі» АҚ-ның трансформациясын мақұлдады. Инвестхолдингке инфрақұрылымдық, экспорттық және индустриялық жобаларды қолдау бойынша қосымша функциялар беріледі. Негізгі мақсат – капиталды белсенді тарту, ішкі өндірісті және импорталмастыруды дамыту. Сондай-ақ шикізаттық емес экспорттың үлесін ұлғайтуға және бәсекеге қабілетті бизнесті қалыптастыруға баса назар аударылуда. Нәтижесінде жоғары өнімді кәсіпорындар ашылып, жаңа жұмыс орындары құрылмақ. Бұл экономиканың сапалы дамуын және халық табысының ұлғаюын қамтамасыз етеді.
Құрылымы және мазмұны жағынан қайта құру нәтижесінде Холдинг біз басым деп айқындайтын секторларға қаржы, құзыреттер және жаңа технологиялар алып келетін ірі инвесторларды тарту жөніндегі тиімді тетікке айналуға тиіс. Алда ауқымды жұмыс күтіп тұр, - деді Олжас Бектенов.
Президенттің жалпыға бірдей цифрландыру жөніндегі тапсырмаларын жүзеге асыру шеңберінде Холдинг басшылығының кәсіпкерлікті қолдау саласына ЖИ құралдарын енгізу бойынша жаңа пайдалы әсер коэффициенті белгіленді. Сондай-ақ тартылатын шетелдік инвестициялардың көлеміне баса назар аудара отырып, төраға орынбасарларының жетекшілік ететін бағыттары бойынша пайдалы әсер коэффициентін түзету, оң динамиканы қамтамасыз ету үшін қажетті жоспарлы мәндер мен мақсаттарды тұтастай қайта қарау тапсырылды.
Отырыс барысында Тәуекелдер бойынша жиынтық есеп пен Сыбайлас жемқорлыққа қарсы комплаенс-қызметтің 2025 жылғы III тоқсандағы есебі бекітілді. «Бәйтерек» басшылығы инвестициялық қызметті кеңейту жағдайында қаржы моделінің тұрақтылығы және корпоративтік тәуекел-менеджмент жүйесінің тиімділігі туралы баяндады.