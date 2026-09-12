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«Байсейітованың айнасы, Брусиловскийдің фортепианосы»: Алматыда өнер мұражайы қайта жаңғырды

Экспозиция театрдың өткенін бүгінгі күнмен байланыстыратын ерекше мәдени алаңға айналған.

12 Қыркүйек 2026, 18:05
АВТОР
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автордан ©️ BAQ.KZ / Сымбат Сатыбалдина 12 Қыркүйек 2026, 18:05
12 Қыркүйек 2026, 18:05
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Фото: ©️ BAQ.KZ / Сымбат Сатыбалдина

Алматыда «Ақбала» ұлттық балетінің премьерасы қарсаңында Абай атындағы Қазақ ұлттық опера және балет театрында жаңартылған интерактивті музейдің ашылу рәсімі өтті, деп хабарлайды BAQ.KZ тілшісі. 

Абай атындағы ҚазҰОБТ директоры Айнұр Копбасарова бүгін - тарих пен тағылым тоғысқан күн екенін атап өтті. 

Жаңа маусымның ашылуымен жаңа премьера болынып жатыр және бүгін біздің театрдың мұражайы қайта жаңғырып, өзінің жаңа әдемі келбетін сіздерге есігін айқара ашқысы келеді. Бүгін тарих пен тағылымның тоғысқан күні. Осындай керемет мүмкіндікті бізге ұсынған Freedom Шапағат холдингі мен Тимур Құлыбаев атындағы Halyk қайырымдылық қорына шексіз алғысымызды білдіргіміз келеді, - дейді Айнұр Копбаева.

Фото: BAQ.KZ / Сымбат Сатыбалдина

Музей экспозициясы театрдың бай тарихы мен мәдени мұрасын заманауи форматта таныстыруға бағытталған.

Фото: BAQ.KZ / Сымбат Сатыбалдина

Көрме залында қазақ өнерінің көрнекті өкілдеріне қатысты бірегей жәдігерлер қойылған.

Фото: BAQ.KZ / Сымбат Сатыбалдина

Музей экспозициясында театр өнерінің көрнекті тұлғаларына арналған балауыз мүсіндер де қойылған.

Фото: BAQ.KZ / Сымбат Сатыбалдина

Соның бірі – қазақ би өнерінің ханшайымы Шара Жиенқұлованың балауыз мүсіні. 

Фото: BAQ.KZ / Сымбат Сатыбалдина

Келушілер театр сахнасында пайдаланылған тарихи костюмдермен танысуға мүмкіндік алды.

Фото: BAQ.KZ / Сымбат Сатыбалдина

Экспозициядан әр кезеңнің сахналық киім үлгілерін көруге болады.

Фото: BAQ.KZ / Сымбат Сатыбалдина

Музейде театр тарихын бейнелейтін сирек фотосуреттер де ұсынылған.

Фото: BAQ.KZ / Сымбат Сатыбалдина

Көрмеде өнер майталмандарының жеке заттары ерекше қызығушылық тудырды. Бұл – қазақ опера өнерінің негізін салушылардың бірі Күләш Байсейітованың жеке айнасы. 

Фото: BAQ.KZ / Сымбат Сатыбалдина

Әр жәдігер қазақ операсы мен балетінің даму жолынан сыр шертеді. Бұл – балет өнерінің негізін қалаған Дәурен Әбіровтің балауыздан жасалған мүсіні. 

Фото: BAQ.KZ / Сымбат Сатыбалдина

Интерактивті шешімдер келушілерге тарихи материалдарды тереңірек зерттеуге жағдай жасайды. Сандық технологиялар музей кеңістігін заманауи әрі тартымды ете түскен.

Фото: BAQ.KZ / Сымбат Сатыбалдина

Қонақтар театрдың қалыптасу кезеңдері туралы тың мәліметтер алды.

Фото: BAQ.KZ / Сымбат Сатыбалдина

Экспозицияда әртістер мен сахна шеберлерінің шығармашылық мұрасы кеңінен қамтылған. Соның бірі – қазақ кәсіби музыкасының негізін қалаушылардың бірі, композитор әрі пианист Евгений Брусиловскийдің жеке фортепианосы. 

Фото: BAQ.KZ / Сымбат Сатыбалдина

Көрме театрдың 90 жылдан астам тарихын бір алаңға тоғыстырған. Музей кеңістігі ұлттық мәдениеттің маңызды белестерін көрсетеді.

Келушілер тарихи құжаттар мен мұраға айналған материалдарды тамашалады.

Фото: BAQ.KZ / Сымбат Сатыбалдина

Жаңартылған музей жас ұрпақты театр өнерімен жақынырақ таныстыруды мақсат етеді. Экспозиция театрдың өткенін бүгінгі күнмен байланыстыратын ерекше мәдени алаңға айналған.

Фото: BAQ.KZ / Сымбат Сатыбалдина

Музейдің ашылуы театр маусымының маңызды оқиғаларының біріне айналды. Жаңартылған интерактивті музей енді театр қонақтары үшін тұрақты түрде қолжетімді болады.

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