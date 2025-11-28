Бауырсақ, шай мен палау: ҚМДБ жаназа мен құдайы астың мәзірін бекітті

Қазақстан мұсылмандары діни басқармасы жаназа мен құдайы аста ысырапшылдықтың алдын алу үшін арнайы мәзір бекітті. Енді жаназада артық салат, торт, бәліш, жеміс-жидек қоюға болмайды. BAQ.KZ бұл жайында Аlmaty.tv-ға сілтеме жасап хабарлайды.
Мүфтият мәзірде алты негізгі өнімді бекіткен. Яғни, дастарханда:
- нан өнімдерінен – бауырсақ пен шелпек;
- сусын ретінде – шай мен су;
- ыстық тағамға ет немесе палау қоюға болады.
Сонымен қатар сары май, тары- талқан, қант пен кәмпит ұсыныс ретінде енгізілген. Тәтті бәліштер, салаттар мен түрлі жемістер бұл тізімде жоқ.
Имам Өмірзақ Бекқожаның айтуынша, исламда ысырапқа тыйым салынған. Бұл жерде басты мақсат келген жамағатты тамақтандыру ғана. Артық ас беруге, жарыс жасауға болмайды.
Жергілікті имамдар осы мүфтияттың осы бекітілген құжатын халыққа жеткізуге бәріміз міндеттіміз. Өзіміздің барлық қазағымыз бір сондай бір тәртіпте бір ізгілікпенен, жаңағы қазаның дастарханын бір ізгілікке түсіреді деген үлкен үмітіміз бар, – деді имам.
Қазір бұл талап Арқалық, Павлодар, Абай облысы мен Жезқазған қаласында енгізіліп қойған. Имамдар мен ғалымдардың пікірінше, қара жамылған отбасының үстелінде түрлі тағамдардың болмағаны жөн. Ас - халықтың бір-біріне көрсеткен құрметі мен дұғасы. Ал бәсеке мен ысырап құрметті жоққа шығарады.