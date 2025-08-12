"Бауыр үшін бәріне дайын": Ағасы қарындасына, егіздің сыңары інісіне бүйректерін берді

Қызылорда облыстық көпбейінді ауруханасында бір күнде екі науқасқа бүйрек трансплантациясы жасалды, деп хабарлайды BAQ.KZ тілшісі.
Қызылорда облыстық көпбейінді ауруханасының баспасөз қызметі мәлім еткендей, бірінші науқас – 1979 жылы туған әйелге өзінен үш жас үлкен туған ағасы донор болды. Екінші трансплантация 1978 жылы туған ер адамға жасалды.
Науқасқа егізінің сыңары, ағасы донор болды. Ол бір бүйрегін інісіне беріп, оған бүйрек трансплантациясы жасалды. Отаны "А.Н. Сызғанов атындағы Ұлттық ғылыми хирургия орталығы" АҚ, “Бүйрек трансплантациясы, урология және нефрология” бөлімшесінің меңгерушісі Ислам Курбанұлы Мададов жетекшілік еткен трансплантологтар командасымен бірге, Көпбейінді облыстық аурухананың бас дәрігерінің хирургия жөніндегі орынбасары, PhD, Ербол Серікұлы жасады. Ота сәтті өтті. Науқастардың жағдайы орташа ауырлықта тиесілі ем қабылдап жатыр, - делінген хабарламада.
Айта кету керек биыл ауруханада 1 рет бауыр ауыстыру отасы жасалса, өткен жылы бүйрекке 6 трансплантация жасалды.