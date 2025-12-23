Қазақстанның соңғы жаңалықтары
Батыс Қазақстан мен Ақтөбе облысында жол жабылды

Бүгiн, 22:48
71
depositphotos.com
Фото: depositphotos.com

"ҚазАвтоЖол" екі облыста көлік қозғалысына шектеу қойылғанын мәлімдеді, деп хабарлайды BAQ.KZ.

Бүгін, 23 желтоқсан сағат 21:00-де ауа райының бұзылуына байланысты республикалық маңызы бар келесі автожолдарда жүк және қоғамдық көлік түрлері қозғалысына шектеу енгізіледі:

Батыс Қазақстан облысы:

- "Ақтөбе-Орал-РФ шекарасы" автомобиль жолының 393-526 шақырым аралығындағы учаскесі (Жымпиты ауылынан Барбастау ауылына дейін);

Ақтөбе облысы:

- "Ақтөбе-Орал-РФ шекарасы" автомобиль жолының 526-702 шақырым аралығындағы учаскесі (Батыс Қазақстан облысының шекарасынан Маржанбұлақ ауылына дейін);

Жолды 2025 жылғы 24 желтоқсан сағат 08:00-де ашу жоспарланған.

