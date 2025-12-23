Батыс Қазақстан мен Ақтөбе облысында жол жабылды

"ҚазАвтоЖол" екі облыста көлік қозғалысына шектеу қойылғанын мәлімдеді, деп хабарлайды BAQ.KZ.
Бүгін, 23 желтоқсан сағат 21:00-де ауа райының бұзылуына байланысты республикалық маңызы бар келесі автожолдарда жүк және қоғамдық көлік түрлері қозғалысына шектеу енгізіледі:
Батыс Қазақстан облысы:
- "Ақтөбе-Орал-РФ шекарасы" автомобиль жолының 393-526 шақырым аралығындағы учаскесі (Жымпиты ауылынан Барбастау ауылына дейін);
Ақтөбе облысы:
- "Ақтөбе-Орал-РФ шекарасы" автомобиль жолының 526-702 шақырым аралығындағы учаскесі (Батыс Қазақстан облысының шекарасынан Маржанбұлақ ауылына дейін);
Жолды 2025 жылғы 24 желтоқсан сағат 08:00-де ашу жоспарланған.