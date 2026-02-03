Баталов Президенттің кеңесшісі болып тағайындалды

"Атамекен" кәсіпкерлер палатасының бұрынғы төрағасы Райымбек Баталов Президенттің штаттан тыс кеңесшісі болып тағайындалды, деп хабарлайды BAQ.KZ тілшісі.
Қазақстан Президенті штаттан тыс кеңесші қызметіне Райымбек Баталовты тағайындады. Ол кәсіпкерлікті дамыту мәселелерімен айналысады. Бұл ақпаратты Ақорданың баспасөз қызметі растады.
Еске сала кетейік, бұған дейін «Атамекен» Ұлттық кәсіпкерлер палатасының XIII Съезінде жаңа президиум төрағасы сайланып, Баталовтың орнына президенттің экс-көмекшісі Қанат Шарлапаев келген болатын.