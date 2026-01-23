Қазақстанның соңғы жаңалықтары
Басты жаңалықтар

Райымбек Баталов отставкаға кетіп, орнына Шарлапаев келді

Бүгiн, 11:36
226
Бөлісу:
Үкімет баспасөз қызметі
Фото: Үкімет баспасөз қызметі

«Атамекен» Ұлттық кәсіпкерлер палатасының XIII Съезінде жаңа президиум төрағасын сайланды, деп хабарлайды BAQ.KZ.

Бұл қызметке президенттің экс-көмекшісі Қанат Шарлапаев тағайындалып, Райымбек Баталов өз міндетінен кетті.

Қанат Шарлапаев Саратов әлеуметтік-экономикалық университетін бухгалтерлік есеп және аудит мамандығы бойынша бітірген, сонымен қатар Cranfield School of Management (Ұлыбритания) магистрлік дәрежесін қаржы және басқару саласында алған.

Еңбек жолын халықаралық қаржы секторында бастаған. 2006-2015 жылдары Citi инвестициялық банкінде (Ұлыбритания, Чехия, Лондон) қызмет етіп, қаржы департаментінің маманынан бастап Еуропа, Таяу Шығыс және Африка бойынша стратегиялық жоспарлау және талдау вице-президенті дәрежесіне дейін көтерілген.

2015-2022 жылдары Ситибанк Қазақстан және Ситибанк Ресей компанияларында түрлі басшылық қызметтер атқарды.

2022 жылғы ақпаннан бастап мемлекеттік қызметке ауысты: «Бәйтерек» Ұлттық басқарушы холдингі» АҚ-ның басқарма төрағасы және директорлар кеңесінің мүшесі, кейін Қазақстан Республикасы өнеркәсіп және құрылыс министрі (2023-2025) болды. 

Айта кетейік, былтыр Қазақстан Президентінің экономикалық мәселелер жөніндегі көмекшісі лауазымынан босатылған еді.

Жазылыңыз telegram - ға
Қысқа да нұсқа. Жазылыңыз telegram - ға
Алдыңғы жаңалық
Бизнес жаппай жабылады деген қауіп рас па? – Бектенов жауап берді
Келесі жаңалық
Цифрлық кодекс қазақстандықтар үшін нені өзгертеді?
Өзгелердің жаңалығы