Баспанаға мұқтаж 70 мың отбасыға ипотека беріледі

2026 жылы тұрғын үй құрылысына шамамен 2,4 трлн теңге көлемінде қолдау көрсетілмек.

Бүгiн 2026, 11:02
АВТОР
pexels.com Бүгiн 2026, 11:02
Фото: pexels.com

Үкімет отырысында Бәйтерек ұлттық басқарушы холдингі басқарма төрағасының бірінші орынбасары Нұрболат Айдапкелов тұрғын үй құрылыс жинақтары жүйесінің нәтижелері мен алдағы жоспарлары туралы айтты, деп хабарлайды BAQ.KZ тілшісі.

Айдапкеловтің айтуынша, тұрғын үй құрылыс жинақтары жүйесі бойынша 2025 жылы Отбасы банк халыққа жалпы сомасы 1 трлн 645 млрд теңгеге 77 148 қарыз берген.

Холдинг өкілінің сөзінше, 2026 жылы тұрғын үйге мұқтаж 70 мыңнан астам отбасыға Отбасы банктің барлық бағдарламалары бойынша жеңілдетілген ипотекалық кредит беру жоспарланып отыр.

Сонымен қатар, Бәйтерек ұлттық басқарушы холдингі 2026 жылы тұрғын үй құрылысына шамамен 2,4 трлн теңге көлемінде қолдау көрсетуді жоспарлап отыр.

Бұған дейін Премьер-министр Олжас Бектенов «Бәйтерек» ұлттық басқарушы холдингі басқарма төрағасының бірінші орынбасары Нұрболат Айдапкеловке сын айтқан еді.

 
 
 
 
 
