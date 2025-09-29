Бас прокурордың бірінші орынбасары тағайындалды

Мемлекет басшысының өкімімен Жандос Өмірәлиев Қазақстан Республикасы Бас Прокурорының бірінші орынбасары болып тағайындалды, ол бұрынғы атқарған лауазымынан босатылды, деп хабарлайды BAQ.KZ.
Сондай-ақ Мемлекет басшысының өкімімен Тимур Тәшімбаев Қазақстан Республикасы Бас Прокурорының бірінші орынбасары лауазымынан босатылды.
Айта кетейік, Жандос Өмірәлиев 1978 жылы туған.
Білімі: Абай атындағы Алматы мемлекеттік университетін бітірген.
Еңбек жолы:
2000 жылы аудан прокурорының көмекшісі.
2010-2011 жылдары бас прокурордың ерекше тапсырмалар жөніндегі аға көмекшісі — Заңдылықты, құқықтық тәртіпті қамтамасыз ету және қылмысқа қарсы күрес жөніндегі үйлестіру кеңесінің хатшысы болды.
2011-2017 жылдары Алматы қаласы прокурорының орынбасары қызметін атқарған.
2017-2018 жылдары — Бас прокуратураның кадрларды дамыту басқармасының бастығы.
2018-2022 жылдары Батыс Қазақстан облысының прокуроры болды.
2022 жылы 8 маусымда Қазақстан Республикасы Бас Прокурорының орынбасары болып тағайындалды.