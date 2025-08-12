Бас Прокурор: Қылмыс азайды, бірақ интернет-алаяқтық пен есірткі қылмысы өзекті болып тұр

Бас Прокурор 7 айдың қорытындысын жариялады, деп хабарлайды BAQ.KZ.
Бас Прокурор Берік Асыловтың айтуынша, прокурорлар заңдылықты нығайту, «Заң мен Тәртіп» идеологиясын ілгерілету және қоғамда заңға бағынатын мінез-құлықты қалыптастыру шараларын жалғастыруда.
Үйлестіру шаралары арқылы қылмыстық ахуалды жақсарту міндеттері жедел шешілді. Қылмыстық құқық бұзушылық деңгейі төмендеді (82573-тен 76512-ге дейін). Қоғамдық орындар (23121-ден 21269-ға дейін) мен көшелерде (11035-тен 10272-ге дейін) құқықтық тәртіп жақсарды. Алайда интернет-алаяқтық пен есірткі қылмысы мәселесі өзекті күйінде қалып отыр. Осы санаттағы қылмыстардың жолын кесу, анықтау және ашу бойынша мүдделі органдармен бірлесіп ауқымды және жүйелі іс-шаралар жүргізілуде, - деді ол.
Бас Прокурор мәлім еткендей, алаяқтыққа қарсы күрес шеңберінде 61 кибертоп әшкереленіп, 217 "дроппер" қылмыстық жауаптылыққа тартылды. Интернеттегі есірткінің заңсыз айналымы инфрақұрылымын тұрақсыздандыру мақсатында 88 мың есірткі дүкенінің шоттары бұғатталды.