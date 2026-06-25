BAQ.KZ тілшісі Олжас Адай Президент грантының иегері атанды
Қазақстан Республикасы Президентінің БАҚ саласындағы гранты.
Бүгін Қазақстан Республикасы Президентінің БАҚ саласындағы сыйлығы иегерлерінің тізімі жарияланды. Олардың қатарында BAQ.KZ ақпарат агенттігінің аға тілшісі Олжас Адай да бар.
Олжас Адай отандық интернет кеңістігінде ақпарат таратуды дамытуға, оның ішінде сапалы әрі жедел контент жасауға қосқан елеулі үлесі үшін Президент грантына лайық деп танылды.
Журналист Олжас Адай өзінің кәсіби жолында маңызды қоғамдық-саяси оқиғаларды белсенді жариялап, сапалы сараптамаларымен және эксклюзивті сұхбаттарымен оқырман сенімінен шығып келеді.
Айта кетейік, Олжас медиа саласында жасанды интеллект мүмкіндіктерін еркін меңгерген жаңа буын журналистерінің көшбасшысы. Оның цифрлық технологияларды кәсіби деңгейде қолдана білуі - бүгінгі интернет кеңістігіндегі ақпарат тарату сапасын мүлдем жаңа белеске көтеруде.
BAQ.KZ редакциясы әріптесімізді осынау жоғары марапатымен шын жүректен құттықтайды!
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