Банктер бизнеске ұзақ мерзімге несие бере ме? Қазақстанда ірі жобаларды қаржыландыру жолы ұсынылды
Қазақстанда банктердің қаржысын нақты секторға бағыттау мәселесі көтерілді. Кәсіпкерлерге ұзақ мерзімді несие беруді жеңілдететін қандай тетіктер ұсынылды?
Банктердің қаржысын нақты секторға бағыттау үшін не істеу керек? Ірі жобаларға жеке инвестицияларды қалай тартуға болады? Бизнес үшін ұзақ мерзімді кредит алуды қалай жеңілдете аламыз? Бұл мәселелер «Әділет» партиясы жанындағы Іскерлік кеңестің Қаржы және сақтандыру жөніндегі алғашқы салалық кеңес отырысында талқыланды. Жиынға Құрылтай депутаттары, мемлекеттік органдардың, банктердің, даму институттарының өкілдері мен сарапшылар қатысты.
Талқылауға Президент Қасым-Жомарт Тоқаевтың Қазақстан халқына Жолдауында жүктеген міндеттері негіз болды. Мемлекет басшысы бизнеске несие беру көлемін ұлғайтып, банктердің экономикадағы рөлін күшейтуді тапсырған болатын.
Банктер бизнестің инвестициялық жобаларын қаржыландыруға барынша белсенді қатысуы керек. Бұл – олардың негізгі миссиясы, - деп атап өтті Президент.
«Әділет» партиясы төрағасының орынбасары Эльдар Жұмағазиев Кеңес нақты шешімдер әзірлейтін алаңға айналуы тиіс екенін айтты.
Біздің ортақ міндетіміз – банктердің қаржы ресурстарын зауыттар салуға, инфрақұрылымды жаңғыртуға, отандық кәсіпкерлікті қолдауға және жаңа жұмыс орындарын ашуға бағытталған ұзақ мерзімді инвестицияларға айналдыру. Кеңес ұсынған барлық сындарлы әрі жан-жақты есептелген бастамалар партия тарапынан қолдау тауып, заңнамалық деңгейде қолдау табады, - деді ол.
Қаржы секторы кеңесінің төрағасы Елена Бахмутова қазақстандық банктерде бос қаражат жеткілікті екенін атап өтті. Ендігі міндет – корпоративтік несие беруді банктер үшін тиімді, ал кәсіпорындар үшін қолжетімді ететін тетіктерді әзірлеу.
Қазақстанның банк жүйесі тұрақты әрі банктерде пайдалануға болатын қаражат жеткілікті. Енді ұзақ мерзімге несие беруді тәуекел тұрғысынан банктер үшін тартымды, ал нақты сектор кәсіпорындары үшін қолжетімді ететін тетіктерді әзірлеуіміз қажет, - деп түсіндірді ол.
Мұндай жұмыстың нақты мысалдары да бар. «Бәйтерек» холдингінің басқарушы директоры Анна Лукина қазіргі уақытта жалпы құны 18,5 трлн теңгеге жуық 25 жоба пысықталып жатқанын хабарлады. Олардың қатарында қуаты 1 ГВт болатын жел электр станциясының құрылысы және Көкшетаудағы көпбейінді аурухана жобасы бар. Бұл жобаларды қаржыландырудың 41 пайызы коммерциялық банктер мен халықаралық институттардың қаражаты есебінен жүзеге асырылып жатыр.
Экономист Асқар Қысықов мемлекеттік қолдау жеке капиталды алмастырмай, онымен қатар жұмыс істеуі керектігін айтты.
Мемлекеттік қаражат жеке капиталды ығыстырмай, керісінше, онымен бірлесе жұмыс істеуі маңызды. Мұның бір тетігі – синдикатталған несие беру. Ол мемлекет, банктер мен инвесторлардың ресурстарын біріктіріп, ірі жобаларды қаржыландыруға мүмкіндік береді, - деді сарапшы. Оның айтуынша, инфляцияның төмендеуіне қарай нарықтық кредиттер де бизнес үшін қолжетімді бола түседі.
Кәсіпкерлерді қолдау мақсатында «Даму» қоры 85 қызмет түрін қамтитын «Өрлеу» бағдарламасын жүзеге асырып келеді. Қор төрағасы Фархат Сәрсекеевтің айтуынша, кәсіпкерлер 10 жылға дейінгі мерзімге жылдық 12,6 пайызбен 7 млрд теңгеге дейін несие ала алады. Бұл ретте қаржының 60 пайызы серіктес банктер арқылы беріледі. Орта бизнеске несие беруді жандандыру үшін Сәрсекеев депутаттарды 2027 жылға қосымша 171 млрд теңге бөлу бастамасын қолдауға шақырды.
Halyk Bank басқарма төрағасының орынбасары Дәурен Сартаев кәсіпорындардың ұзақ мерзімді кредит алуға не себепті құлықсыз екенін түсіндірді. Оның айтуынша, негізгі себептер – қаржы құнының жоғарылығы мен рәсімдеу талаптарының күрделілігі. Соның салдарынан кәсіпкерлер көбіне бір жылға дейінгі қысқа мерзімді қарыздарды таңдауға мәжбүр.
Бұл мәселені шешу үшін қарыз алушылардың төлем қабілетін жасанды интеллект көмегімен жедел бағалау жүйесін енгізу және лизингті дамыту ұсынылды. Мұндай тетіктер кәсіпорындарға техникасы мен өндірістік қуаттарын жаңартуды жеңілдетеді.
Кездесу қорытындысы бойынша қатысушылар ұзақ мерзімді және синдикатталған несиелендіруді кеңейту, лизингті дамыту, сондай-ақ шағын және орта бизнес үшін қаржының қолжетімділігін арттыру бағыттарын негізгі басымдық ретінде белгіледі. Бұл бастамалар Ұлттық банкпен, Қаржы нарығын реттеу және дамыту агенттігімен және Үкіметпен бірлесіп жан-жақты пысықталады. Әсіресе заңнамалық өзгерістерді қажет ететін ұсыныстарға басымдық беріледі.
Анықтама: Салалық кеңестің жұмысы «Әділет» партиясының 2026-2031 жылдарға арналған сайлауалды бағдарламасын іске асыруға бағытталған. Бағдарламаның төртінші мақсаты – «Орта бизнес – орта тап». Оның аясында ел экономикасындағы орта кәсіпорындардың үлесін 20 пайызға дейін арттыру міндеті қойылған.
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