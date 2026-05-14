"Қарызы кешіріледі": Қазақстанда 66 мың адам банкрот деп танылды

Бүгінде екі рәсім бойынша 66 мыңнан астам қазақстандық банкрот деп танылған.

Бүгiн 2026, 19:23
Қазақстанда ресми банкрот деп танылған азаматтардың 250 млрд теңге қарызы есептен шығарылады. Бұл туралы Мемлекеттік кірістер комитеті Дәрменсіз борышкерлермен жұмыс басқармасы Меруерт Сисембаева мәлімдеді, деп хабарлайды BAQ.KZ тілшісі.

Ведомство басшысы несие қарыздарын есептен шығаруға қанша адам үміт арта алатынына тоқталды. 

Соттан тыс банкроттық рәсімі туралы айтатын болсақ, бүгінгі күні шамамен 65 мың азамат банкрот деп танылды. Олар бойынша 132 млрд теңгеге жуық қарыз есептен шығарылуға жатады. Сот арқылы жүргізілетін банкроттық рәсімі бойынша да 632 адам банкрот деп танылды. Жалпы алғанда, екі рәсім бойынша 66 600 адам банкрот мәртебесін алды. Олар бойынша 250 млрд теңге көлеміндегі қарыз есептен шығарылады, – деді Меруерт Сисембаева.

Үшінші рәсім – төлем қабілетін қалпына келтіру тетігі 1118 азаматқа қатысты қолданылған.

Азаматқа төлем қабілетін қалпына келтіру жоспарын бекіту үшін екі ай уақыт беріледі. Қазіргі таңда 402 азамат бойынша мұндай жоспарлар бекітіп, олар кестеге сәйкес төлем жасай бастады, – деп түйіндеді спикер.

Біз бұған дейін 400 мыңға жуық қазақстандық банкрот болғысы келетіні жайлы жазған едік.

