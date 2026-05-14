"Қарызы кешіріледі": Қазақстанда 66 мың адам банкрот деп танылды
Бүгінде екі рәсім бойынша 66 мыңнан астам қазақстандық банкрот деп танылған.
Бүгiн 2026, 19:23
Фото: ©BAQ.KZ коллажы
Қазақстанда ресми банкрот деп танылған азаматтардың 250 млрд теңге қарызы есептен шығарылады. Бұл туралы Мемлекеттік кірістер комитеті Дәрменсіз борышкерлермен жұмыс басқармасы Меруерт Сисембаева мәлімдеді, деп хабарлайды BAQ.KZ тілшісі.
Ведомство басшысы несие қарыздарын есептен шығаруға қанша адам үміт арта алатынына тоқталды.
