Балқашта балық аулауға кеткен ер адам 24 шақырым жерден табылды
Қайық қозғалтқышы істен шыққандықтан, балықшы жағаға өздігінен жете алмай, құтқарушылардың көмегіне жүгінген.
22 Қараша 2026, 10:49
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22 Қараша 2026, 10:4922 Қараша 2026, 10:49
146Фото: istockphoto.com
Жамбыл облысында моторлы қайықпен балық аулауға шыққан 45 жастағы ер адам белгіленген уақытта оралмаған. Осыдан кейін оның жоғалғаны туралы хабарлама 112 пультіне түскен.
Төтенше жағдайлар министрлігінің құтқарушылары іздестіру жұмыстарын ұйымдастырды. Ер адам көлдің жағасынан 24 шақырым қашықтықтағы акваториядан табылған.
Белгілі болғандай, моторлы қайықтың қозғалтқышы істен шығып, балықшы жағаға өздігінен жете алмаған.
ТЖМ мәліметінше, ер адам зардап шекпеген және медициналық көмекті қажет етпейді.
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