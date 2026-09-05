Баланың қауіпсіздігі – баршамызға ортақ жауапкершілік
15 тамыздан 30 қыркүйекке дейін «Назар аударыңыз – балалар!» жедел-профилактикалық іс-шарасы өтуде.
Басты мақсатымыз – балалардың жолда, мектепте және күнделікті өмірде қауіпсіздігін қамтамасыз ету.
Полиция қызметкерлері мектеп автобустарының қауіпсіздігін, олардың техникалық жағдайын, сондай-ақ мектеп маңындағы жолдар мен жаяу жүргіншілер өткелдерін тексеруде. Анықталған кемшіліктерді жою бойынша тиісті шаралар қабылдануда.
Мектептердегі қауіпсіздікке де ерекше көңіл бөлінуде. Бейнебақылау камераларын полицияның жедел басқару орталықтарына толық қосу жұмыстары жүргізілуде.
Әр мектепке полиция қызметкерлері бекітілген. Олар балалармен кездесіп, қауіпсіздік ережелерін түсіндіріп, түрлі жағдайларда қалай дұрыс әрекет ету керектігін үйретуде.
Құрметті ата-аналар!
Бала қауіпсіздігі – тек полицияның немесе мектептің міндеті емес. Бұл – ең алдымен, ата-ананың да жауапкершілігі.
Күн сайын балаңызбен бірнеше минут қауіпсіздік туралы сөйлесіңіз. Жолды тек жаяу жүргіншілер өткелі арқылы өту, жолдан өтерде жан-жағына қарау, телефонға алаңдамау, бейтаныс адамдармен бірге кетпеу сияқты қарапайым ережелерді үнемі еске салып отырыңыз.
Қымбатты балалар!
Әрқашан сақ және мұқият болыңдар. Егер бір нәрсе сендерге қауіпті немесе күмәнді болып көрінсе, үндемей қалмаңдар. Бұл туралы міндетті түрде ата-аналарыңа, мұғалімге немесе полиция қызметкеріне айтыңдар.
Баланың қауіпсіздігі – баршамызға ортақ жауапкершілік.
Бірге қамқор болсақ, әр бала мектепке аман барып, үйіне қауіпсіз оралады.
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