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  • Балаларға қауіп төндіретін 200-ден астам заңсыз интернет-ресурс бұғатталды

Балаларға қауіп төндіретін 200-ден астам заңсыз интернет-ресурс бұғатталды

Солтүстік Қазақстан облысының прокурорлары заңсыз контенті бар топтарды жауып тастады.

20 Шілде 2026, 18:58
АВТОР
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©BAQ.KZ/ЖИ - Ерболат Бекболат 20 Шілде 2026, 18:58
20 Шілде 2026, 18:58
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Фото: ©BAQ.KZ/ЖИ - Ерболат Бекболат

Қадағалау органы әлеуметтік желілер мониторингі шеңберінде экстремистік, террористік сипаттағы ақпарат, жасөспірімдердің суицидін насихаттау және балаларға қатысты зорлық-зомбылық әрекеттері таратылған топтарды анықтады.

Мысалы, «POZOR PETRO» Telegram-арнасында кәмелетке толмағандардың ар-намысы мен қадір-қасиетіне нұқсан келтіретін посттар, сондай-ақ сексуалдық сипаттағы бейнероликтер орналастырылды.

«Кибернадзор» ақпараттық жүйесі арқылы қабылданған шаралармен аталған топтарға кіру бұғатталған.

Жыл басынан бері облыс прокуратурасы заңсыз контенті бар 205 интернет-ресурсты бұғаттады. Солтүстік Қазақстан облысының прокуратурасы ата-аналарды кәмелетке толмағандардың ақпараттық қауіпсіздігіне ерекше назар аударуға, олардың интернет-белсенділігіне қызығушылық танытуға және олар қарап отырған мазмұнды бақылауға шақырады, - деп хабарлады Солтүстік Қазақстан облысы прокуратурасының баспасөз қызметі. 



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