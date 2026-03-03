  • Мұқаба
  Балаларға қатыгездік көрсеткен: Павлодарда балабақша тәрбиешісі сотқа тартылды

Сот материалдары бойынша, тәрбиеші кіші топтардың тәрбиеленушілеріне жүйелі түрде дөрекі әрекет жасаған.

Фото: BAQ.KZ архиві/Бауыржан Жуасбаев

Павлодар қаласында қалалық балабақшалардың бірінде жұмыс істейтін 33 жастағы тәрбиеші балаларға қатыгездік көрсеткені үшін сотталады. Қылмыстық іс кәмелетке толмағандар істері жөніндегі мамандандырылған облыстық ауданаралық сотта қаралады, деп хабарлайды BAQ.KZ Pavlodarnews.kz-ке сілтеме жасап.

Сот материалдары бойынша, тәрбиеші кіші топтардың тәрбиеленушілеріне жүйелі түрде дөрекі әрекет жасаған. Оның міндетіне балалардың өмірі мен денсаулығын қорғау, оқыту және тәрбиелеу кіреді. Алайда сотталушы балаларды жиі итеріп, құлақтары мен шаштарын жұлып, басын және денесін ұрған; кейде балаларды орындықтан лақтырып немесе қатты итеріп жіберген. Бұл әрекеттер топта, киім ауыстыратын бөлмеде және жатын бөлмеде, сонымен қатар серуендеу алаңында да орын алған.

Прокурор Кристина Тунгусованың айтуынша, мысалы, 2 маусымда сағат 15:52-де бір бала орындықтан лақтырылған, ал басқа күндері ұйықтау кезінде бас пен денеге соққылар мен дөрекі әрекеттер тіркелген. Кейбір эпизодтар бірнеше сағатқа созылған.

Тергеу мәліметтері бойынша, тәрбиеші өзінің іс-әрекеті балаларға зиян тигізетінін түсінген, бірақ бәрібір осылай әрекет жасаған. Зардап шеккендер саны – 16 адам, олардың жасы бір жарым-екі жас аралығында.

Іс ҚР ҚК екінші бөлігінің 140-бабы бойынша қаралуда, яғни ата-анасының немесе осы міндеттер жүктелген өзге адамның кәмелетке толмағанды тәрбиелеу жөніндегі міндеттерін орындамауы немесе тиісінше орындамауы фактісі бойынша.

Соттың бірінші отырысында әйел өзінің кінәсін толық мойындады.

