Балалар YouTube-те нені іздеп көреді?

«Kaspersky» мамандары Kaspersky Safe Kids статистикасын талдап, балалардың YouTube желісінде не іздейтінін анықтады, деп хабарлайды BAQ.KZ тілшісі.

Блогерлер мен YouTube арналары

Іздеу сұраныстары бойынша балалар арасында ең танымал YouTuber - MrBeast. Сондай-ақ жиі ізделетін сұрауларға американдық SSSniperWolf, орыс тілді балалар арасында бұрыннан танымал болған A4 арнасы бар белорус Влад Бумага және бразилиялық Энальдиньо кіреді.

Ойындар

Бейнеблогерлерден басқа, Minecraft пен Roblox көп сұралған. 2022 жылдың қарашасында әр түрлі сериядағы үш ойын шықты. Pokémon – Pokémon Scarlet and Violet ойындар сериясының жаңа бөлімі шығып, God Of War Ragnarök ойыны пайда болды. 22 қарашада Just Dance 2023 Edition шықты.

Фильмдер, мультфильмдер және телебағдарламалар

Фильмдер, мультфильмдер және телебағдарламалар тек балалар үшін ғана емес, ересектер үшін де бос уақытты өткізудің таптырмас мүмкіндігі. Балалардың YouTube-тегі барлық іздеулердің жартысы (50,48%) мультфильмдерге қатысты болды. My Story Animated-ке деген дәстүрлі қызығушылықтан басқа, балалар Netflix Inside Job және My Little Pony (шынымен ескірмейтін хит) серияларына, 9 қарашада Disney+ арнасында шыққан Zootopia фильмінің Zootopia+ спин-оффына және Miraculous: Tales of Ladybug & Cat Noir бесінші маусымына қызыққан.

Телешоулар арасында 23 қарашада эфирге шыққан Netflix-тің Wednesday сериялы үлкен қызығушылық тудырды. Әлеуметтік желілердің бәрі шулады. Влогерлер Wednesday бас кейіпкерінің макияжы мен киімдеріне арналған бейнелерді жариялады. Төртінші эпизодта балда орындаған биі вирустық видеоға айналды.

Осы күздегі ең танымал фильмдер мен толықметражды мультфильмдердің тағы бірі қазан айында Netflix-те шыққан, басты рөлде Милли Бобби Браун ойнаған Enola Holmes 2. Іздеу сұрауларына сүйене отырып, балалар 2023 жылдың 24 қаңтарында шығатын Rock Dog 3: Battle The Beat және 2023 жылғы 7 сәуірге жоспарланған The Super Mario Bros. Movie фильмдерін де асыға күтіп отыр. Аниме арасында, ескірмейтін «Нарутодан» басқа, біз жақында Crunchyroll-да шыққан Chainsaw Man сериясына балалардың қызығушылығын байқадық.

Музыка

K-Pop бірнеше жылдан бері балалар арасында хит. BTS әскери қызметке байланысты үзіліс жариялағаннан кейін, музыкалық сахнаға Stray Kids бойз-бенді шықты. Олардың BTS қайтып оралуға уәде берген 2025 жылға дейін өз орындарын бекітуге уақыты бар. BLACKPINK әлі күнге дейін YouTube-тегі ең көп ізденетін K-поп топтарының бірі. Олардың жаңа Pink Venom және Shut Down музыкалық бейнелері балалар арасында ең танымал. К-поп-пен қатар ағылшынтілді орындаушылар да танымал. Мысалы, осы күзде ағылшын тіліндегі ең танымал әндердің бірі британдық Сэм Смит пен неміс әншісі Ким Петрастың Unholy әні болды. YouTube-те сіз осы әннің көптеген кавер-нұсқаларын, соның ішінде Nightcore нұсқасын таба аласыз.

Басқасы

Ойыншықтарға келетін болсақ, осы күзде сұраулардың басым көпшілігі LEGO-ға, атап айтқанда Ninjago сериясына арналды. 2022 жылы Crystalized атауымен Ninjago анимациялық сериясының 15-ші және соңғы маусымы шыққаннан кейін оның құрметіне 2022 жылдың тамызында жаңа LEGO Ninjago Crystalized жинақтары да шығарылды.

Гарри Поттер және Хогвартсқа қатысты басқа да тауарлар бүкіл әлемдегі балалар арасында танымал болып келеді. Барлық әлемдік нарықтарда шексіз тақырыптық ойыншықтар, LEGO жиынтықтары, тауарлар мен кеңсе керек-жарақтары бар, яғни шығарманың жанкүйерлерінің ата-аналары сыйлық табуда қиындық көрмейді.