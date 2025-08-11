Баға рекорды: Астанада ескі пәтерлер құны өсіп жатыр

Астанада екінші нарықтағы тұрғын үй бағалары 2024 жылдың аяғынан бергі ең жоғары қарқынмен өсіп жатыр, деп хабарлайды BAQ.KZ тілшісі.
Бірінші кредиттік бюроның мәліметінше, шілдеде елордадағы екінші нарықтағы пәтерлердің бағасы айдан айға 1,5%-ға қымбаттады. Бұл ҚР СЖРА ҰСБ деректері бойынша, соңғы жеті айдағы ең жоғары баға өсімі.
Бұған дейін Астанада екінші нарықтағы тұрғын үй бағасы сәуірден маусымға дейін қатарынан үш ай бойы арзандаған еді. Мұндай жағдайлар жалпы сирек кездеседі – соңғы толық емес сегіз жыл ішінде мұндай жағдай тек екі рет болған. Әдетте ай қорытындысы бойынша бағалар не өседі, не бір деңгейде қалады.
Сонымен қатар елордада жалға берілетін тұрғын үй құны да айтарлықтай өсті – маусыммен салыстырғанда 1%-ға. Бастапқы нарықтағы пәтерлер де қымбаттаған, бірақ айтарлықтай емес – айдан айға 0,3%-ға.
Ал Алматыда жаңа пәтерлердің бағасы айлық мәнде мүлде өзгерген жоқ, ал ескі пәтерлер 1%-ға қымбаттады. Мамырдағы бағалардың күрт төмендеуінен кейін мұнда жалға алу бағасы екі ай қатарынан баяу өсуде, нақтырақ айтқанда, шілдеде айдан айға 0,5%-ға қымбаттады.