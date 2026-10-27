БАӘ жағалауында мұнай төгілді: Бірнеше әмірлікте жағажайлар жабылды
Біріккен Араб Әмірліктерінің жағалауындағы мұнай дағы ұлғайып, бірқатар жағажай уақытша жабылды. Мамандар ластанудың таралуын тоқтатуға және оның экологиялық салдарын бағалауға кірісті, деп хабарлайды BAQ.KZ тілшісі шетелдік БАҚ-қа сілтеме жасап.
Мұнай дағы жағалауға жақындаған
Reuters агенттігінің 26 қазандағы ақпаратына сәйкес, Еуропалық одақтың Copernicus спутниктік бақылау жүйесі мұнай дағының Умм-әл-Кувейн жағалауына қарай таралғанын тіркеген. 24 қазанда түсірілген суреттерден теңіз беті мен жағалау бойындағы ластану байқалады.
БАӘ билігі оқиғаға қатысы бар танкердің атауы мен мұнайдың төгілу себебін ресми түрде жарияламаған. Reuters тілдескен сарапшылар төгіндіні Gem No.2 танкерімен байланыстырып отыр.
Қай жағажайлар жабылды?
Gulf News басылымының хабарлауынша, елдің Климаттың өзгеруі және қоршаған орта министрлігі 23 қазанда танкерден мұнай төгілгенін растаған. Арнайы топтар тазарту жұмыстарына кірісіп, жағалаудағы жағдайды бағалап жатыр.
Ластануға байланысты Умм-әл-Кувейндегі жағажайлар мен жағалау аумақтары уақытша жабылды. Шарджа билігі сақтық шарасы ретінде Әл-Хамрия жағажайына кіруді шектеген. Ал Рас-әл-Хаймада 24 қазаннан бастап барлық қоғамдық жағажай келесі хабарламаға дейін жабық болады.
Бұл шектеулерді БАӘ-дегі барлық жағажайға қатысты деп түсінуге болмайды. Мәселен, Шарджада жарияланған шара нақты Әл-Хамрия жағажайына қатысты.
Ластану аумағы қаншалықты үлкен?
Reuters-тің 23 қазандағы материалында Conflict and Environment Observatory ұйымының зерттеушісі Леон Морленд мұнай дағының аумағын шамамен 160 шаршы шақырым деп бағалаған. Бұл — сол кезеңдегі спутниктік суреттерге негізделген сарапшылық есеп, қазіргі ауқымды көрсететін ресми қорытынды емес.
Агенттік келтірген Windward компаниясының болжамына сәйкес, теңіз ағысы мұнайды Шарджа мен Аджмандағы порттар мен су тұщыту нысандарының су қабылдау орындарына қарай жеткізуі мүмкін. Алайда бұл нысандардың ластанғаны туралы расталған дерек келтірілмеген.
Тұрғындар жағымсыз иіске шағымданған
Gulf News мәліметінше, Шарджа, Аджман және Умм-әл-Кувейн тұрғындары теңіз жақтан тараған жағымсыз иісті байқаған. Министрлік оны мұнай төгіндісімен байланыстырып, тіркелген иістің тұрғындар денсаулығына қауіп төндірмейтінін мәлімдеген.
Сонымен бірге билік балықшылар мен теңізге шығатын азаматтарды зардап шеккен аумақтардан аулақ болуға және ресми нұсқауларды сақтауға шақырған. Тұрғындар мен туристерге жабық жағажайларға бармау ескертілді.
Жағажайлар қашан ашылады?
Condé Nast Traveller Middle East басылымының жазуынша, жағажайлардың қайта ашылатын күні әзірге жарияланбаған. Умм-әл-Кувейндегі жағалауға кіру мамандар бағалауды аяқтап, қажетті қауіпсіздік және қоршаған ортаны қорғау шаралары белгіленгеннен кейін қалпына келтіріледі.
Басылым жағажай демалысын жоспарлағандарға жолға шықпас бұрын жергілікті биліктің ресми хабарламаларын тексеруге кеңес береді.
Ең оқылған: