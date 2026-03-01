БАӘ Иранның өз аумағына жасаған шабуылын айыптады
Елдің Қорғаныс министрлігі «жоғары жауынгерлік дайындық» жағдайында екенін және кез-келген қауіп-қатерге төтеп беруге дайын екенін хабарлады.
Біріккен Араб Әмірліктері Иранның өз аумағына жасаған шабуылдарын айыптап, оларды «ұлттық егемендік пен халықаралық құқықты бұзу» деп атады, деп хабарлайды BAQ.KZ ВВС-ге сілтеме жасап.
БАӘ Иранның кері соққыларын қауіпті өршу және бейбіт тұрғындардың қауіпсіздігіне қауіп төндіретін, тұрақтылыққа нұқсан келтіретін «қорқақ әрекет» деп бағалады.
Елдің Қорғаныс министрлігі «жоғары жауынгерлік дайындық» жағдайында екенін және кез-келген қауіп-қатерге төтеп беруге дайын екенін хабарлады. Мәлімдемеге сәйкес, елдің қорғаныс күштері 137 баллистикалық зымыран мен 209 дронды ұшырылған жерде ұстап, ел аумағында және су аймағында құлаған он төрт ұшқышсыз ұшақ «шамалы зиян келтіргенін» хабарлады.
Бұл қадам БАӘ-нің аумақтық қауіпсіздігін қамтамасыз ету және аймақтағы тұрақтылықты сақтауға деген міндеттемесін тағы бір рет көрсетеді.
