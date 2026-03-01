БАӘ-де әскери тікұшақ апатқа ұшырады – адам шығыны бар

Біріккен Араб Әмірліктерінде құлаған ұшақта техникалық ақау болған.

Фото: unsplash.com

Біріккен Араб Әмірліктерінде тікұшақ апатқа ұшырап, екі әскери қызметші қаза тапты, деп хабарлайды BAQ.KZ.

Қорғаныс министрлігі бұл туралы 2026 жылғы 9 наурызда хабарлады. X әлеуметтік желісінде жарияланған министрліктің ресми мәлімдемесіне сәйкес, қайғылы оқиға экипаж кезекшілікте болған кезде болған.

Екі әскери қызметші кезекшілікте болған кезде техникалық ақауға байланысты тікұшақ апатында қаза тапты, – деп жазылған хабарламада.

