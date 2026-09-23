Азия ойындары: Кристина Морозова спорттық жүрістен күміс медаль жеңіп алды
Осы жарыста Қазақстанның тағы бір өкілі Эльмира Калимуллина алтыншы орын иеленді.
23 Қыркүйек 2026, 06:03
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23 Қыркүйек 2026, 06:0323 Қыркүйек 2026, 06:03
49Фото: Спортты дамыту дирекциясы
Қазақстандық спортшы Кристина Морозова Аичи-Нагоя 2026 жазғы Азия ойындарында спорттық жүрістен күміс жүлдегер атанды, деп хабарлайды ҚР Туризм және спорт министрлігі Спортты дамыту дирекциясының баспасөз қызметі.
Кристина Морозова спорттық жүрістен жартылай марафон жарысында мәреге екінші болып жетті. Ол қашықтықты 1 сағат 35 минут 25 секундта жүріп өтті. Ал алтын медаль Қытай спортшысына бұйырды.
Осы жарыста Қазақстанның тағы бір өкілі Эльмира Калимуллина алтыншы орын иеленді.
Бұл – Аичи-Нагоя Азия ойындарында Қазақстан құрамасының қоржынына түскен екінші күміс медаль.
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