Юлия Дегтева мен Ақмаржан Қалмырзаева әлем чемпионаттарына төреші ретінде тағайындалды

"А" санатын растаған қазақстандық мамандар 2027 жылы өтетін бірқатар маңызды халықаралық бәсекелерде төрешілік етуге мүмкіндік алды.
Атап айтқанда, Ақмаржан Қалмырзаева Австрияда өтетін фристайлдан 2027 жылғы FIS ересектер арасындағы әлем чемпионатында шаңғы акробатикасы бойынша төрешілер құрамына енді.
Ал Юлия Дегтева Швецияда өтетін жасөспірімдер арасындағы әлем чемпионатында могул жарыстарына төрешілік етуге кандидат ретінде бекітілді.
Бұл нәтижелер қазақстандық фристайл төрешілерінің халықаралық деңгейдегі кәсіби біліктілігін растайды.