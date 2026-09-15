Азия ойындары-2026: таеквондодан Қазақстан құрамасының тізімі жарияланды
Құрама сапында жеті спортшы бар: үш әйел және төрт ер адам.
15 Қыркүйек 2026, 05:51
БӨЛІСУ
15 Қыркүйек 2026, 05:5115 Қыркүйек 2026, 05:51
101Фото: ҚР ҰОК
ҚР ҰОК мәліметінше, құрама сапында жеті спортшы бар: үш әйел және төрт ер адам.
Әйелдер:
49 келіге дейін: Рита Бакишева
57 келіге дейін: Тоғжан Қазынабек
67 келіден жоғары: Назым Махмұтова
Ерлер:
58 келіге дейін: Тамирлан Тілеулес
68 келіге дейін: Самирхон Абабакиров
80 келіге дейін: Батырхан Төлеуғали
80 келіден жоғары: Бейбарыс Қаблан
Азия ойындарындағы таеквондо жарыстары 1-3 қазан аралығында Нагоя қаласында өтеді.
Ең оқылған:
- Жамбыл облысында вагон алмақ болған азамат 22 млн теңгесінен айырылды: Күдіктілер ұсталды
- Атырау әкімі Шәкір Кейкин қызметінен кетті
- Аралда учаскелік полиция инспекторын өлтірді деген 39 жастағы күдікті қамауға алынды
- Жаңбыр, тұман, қатты жел: Ел аумағында ескерту жарияланды
- Трамп Зеленскийден Ресейдің дизель инфрақұрылымына соққыны доғаруды сұрады