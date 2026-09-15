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  • Азия ойындары-2026: таеквондодан Қазақстан құрамасының тізімі жарияланды

Азия ойындары-2026: таеквондодан Қазақстан құрамасының тізімі жарияланды

Құрама сапында жеті спортшы бар: үш әйел және төрт ер адам.

15 Қыркүйек 2026, 05:51
АВТОР
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ҚР ҰОК 15 Қыркүйек 2026, 05:51
15 Қыркүйек 2026, 05:51
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Фото: ҚР ҰОК
Таеквондодан Аичи-Нагоядағы (Жапония) XX жазғы Азия ойындарына қатысатын Қазақстан құрамасының тізімі белгілі болды.
 

ҚР ҰОК мәліметінше, құрама сапында жеті спортшы бар: үш әйел және төрт ер адам.

Әйелдер:

49 келіге дейін: Рита Бакишева

57 келіге дейін: Тоғжан Қазынабек

67 келіден жоғары: Назым Махмұтова

Ерлер:

58 келіге дейін: Тамирлан Тілеулес

68 келіге дейін: Самирхон Абабакиров

80 келіге дейін: Батырхан Төлеуғали

80 келіден жоғары: Бейбарыс Қаблан

Азия ойындарындағы таеквондо жарыстары 1-3 қазан аралығында Нагоя қаласында өтеді.

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