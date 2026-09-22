Азиада-2026: жүзгіш Ксения Игнатова алтын жүлде үшін бақ сынайды

Отандасымыз қашықтықты 2:14.29 уақытта жүзіп өтіп, жалпы есепте жетінші орынға ие болды. Осылайша ол финалға жолдама алды.

22 Қыркүйек 2026, 08:10
АВТОР
Қысқа да нұсқа. Жазылыңыз telegram - ға
olympic.kz 22 Қыркүйек 2026, 08:10
22 Қыркүйек 2026, 08:10
44
Фото: olympic.kz
Бүгін, 22 қыркүйекте Аичи-Нагояда (Жапония) өтіп жатқан Азия ойындарында жүзу бәсекелері жалғасуда.

Қазақстан құрамасының өкілі Ксения Игнатова 200 метрге шалқалай жүзуден іріктеу кезеңінде сынға түсті.

Отандасымыз қашықтықты 2:14.29 уақытта жүзіп өтіп, жалпы есепте жетінші орынға ие болды. Осылайша ол финалға жолдама алды.

Айта кетейік, финалдық сайыстар бүгін өтеді.

 

Ең оқылған:

Наверх