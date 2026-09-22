Азиада-2026: жүзгіш Ксения Игнатова алтын жүлде үшін бақ сынайды
Отандасымыз қашықтықты 2:14.29 уақытта жүзіп өтіп, жалпы есепте жетінші орынға ие болды. Осылайша ол финалға жолдама алды.
22 Қыркүйек 2026, 08:10
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22 Қыркүйек 2026, 08:1022 Қыркүйек 2026, 08:10
44Фото: olympic.kz
Қазақстан құрамасының өкілі Ксения Игнатова 200 метрге шалқалай жүзуден іріктеу кезеңінде сынға түсті.
Отандасымыз қашықтықты 2:14.29 уақытта жүзіп өтіп, жалпы есепте жетінші орынға ие болды. Осылайша ол финалға жолдама алды.
Айта кетейік, финалдық сайыстар бүгін өтеді.
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