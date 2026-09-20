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  • Алматыда бір тәулікте мас күйінде көлік басқарған 18 жүргізуші ұсталды

Алматыда бір тәулікте мас күйінде көлік басқарған 18 жүргізуші ұсталды

Қазір аталған дерек бойынша тексеру жүргізіліп жатыр.

20 Қыркүйек 2026, 23:55
АВТОР
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istockphoto.com 20 Қыркүйек 2026, 23:55
20 Қыркүйек 2026, 23:55
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Фото: istockphoto.com

Алматыда өткен тәулікте көлікті мас күйінде басқарған 18 жүргізуші ұсталды. Оның сегізі түнгі рейд кезінде анықталған.

Рейд барысында полиция Nissan автокөлігін тоқтатқан. Тексеру кезінде жүргізуші мен жолаушылар тәртіп сақшыларына қарсылық көрсетуге әрекет жасаған. Нәтижесінде көліктегі барлық адам полицияға жеткізілді.

Медициналық куәландыру жүргізушінің алкогольдік масаң күйде болғанын растады.

Қазір аталған дерек бойынша тексеру жүргізіліп жатыр. Оқиғаға қатысушылардың әрқайсысының әрекетіне құқықтық баға беріледі.

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