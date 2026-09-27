Азиада-2026: Қазақстан жетінші күнді бес қола медальмен аяқтады

 Жетінші күннің қорытындысы бойынша Қазақстан медальдар кестесінде 4-орыннан 5-орынға түсті.

27 Қыркүйек 2026, 01:43
АВТОР
Қысқа да нұсқа. Жазылыңыз telegram - ға
olympic.kz 27 Қыркүйек 2026, 01:43
27 Қыркүйек 2026, 01:43
103
Фото: olympic.kz
Қазақстан Аичи мен Нагояда өтіп жатқан Азиада-2026 додасының жетінші жарыс күнін бес қола медальмен аяқтады.

Байдарка және каноэ есуден Қазақстан құрамасы үш жүлде жеңіп алды. Стелла Суханова, Дмитрий Холмогоров, сондай-ақ Сергей Емельянов пен Руфина Искакова қола жүлдегер атанды.

Қазақстан қоржынына тағы екі қола жүлде нысана көздеуден (Арина Малиновская, Елизавета Безрукова және София Шульженко) және командалық семсерлесуден (Назарбай Саттархан, Артем Саркисян, Қуаныш Ергашбай және Нұрмұхаммед Жайлыбай) түсті.

 Жетінші күннің қорытындысы бойынша Қазақстан медальдар кестесінде 4-орыннан 5-орынға түсті.

Қазақстан Азиада-2026 додасында: 26 қыркүйектің нәтижесі – 5 медаль және бір саты төмендеу.

Ең оқылған:

Наверх