Әзербайжанда қасқырлар фермаға шабуыл жасап, 50-ге жуық малды қырып салды
Әзербайжанның Барда ауданындағы ауыл тұрғындары дабыл қақты. Қасқырлардың жаппай шабуылынан кейін жұрт жабайы аңдардың көбейгенін айтып отыр.
Бүгiн 2026, 19:31
Қасқырлар Әзербайжанның Барда өңіріндегі жеке шаруашылықтардың біріне шабуыл жасаған.
Oхu.Az басылымының Teleqraf-қа сілтеме жасап хабарлауынша, оқиға ауданның Имамгулубайли ауылында тіркелген.
Қасқыр ауыл тұрғыны Мұрад Мұстафаевқа тиесілі фермаға шабуыл жасап, салдарынан 50-ге жуық ұсақ мал қырылған.
Бұл жағдай ауыл тұрғындарының алаңдаушылығын тудырды. Олардың айтуынша, соңғы уақытта бұл аймақта жабайы аңдардың саны көбейген.
Қазіргі таңда тиісті органдар оқиғаға байланысты тексеру жұмыстарын жүргізіп жатыр.
