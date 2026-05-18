  • Әзербайжанда қасқырлар фермаға шабуыл жасап, 50-ге жуық малды қырып салды

Әзербайжанның Барда ауданындағы ауыл тұрғындары дабыл қақты. Қасқырлардың жаппай шабуылынан кейін жұрт жабайы аңдардың көбейгенін айтып отыр.

Бүгiн 2026, 19:31
Фото: pexels.com

Қасқырлар Әзербайжанның Барда өңіріндегі жеке шаруашылықтардың біріне шабуыл жасаған.

Oхu.Az басылымының Teleqraf-қа сілтеме жасап хабарлауынша, оқиға ауданның Имамгулубайли ауылында тіркелген.

Қасқыр ауыл тұрғыны Мұрад Мұстафаевқа тиесілі фермаға шабуыл жасап, салдарынан 50-ге жуық ұсақ мал қырылған.

Бұл жағдай ауыл тұрғындарының алаңдаушылығын тудырды. Олардың айтуынша, соңғы уақытта бұл аймақта жабайы аңдардың саны көбейген.

Қазіргі таңда тиісті органдар оқиғаға байланысты тексеру жұмыстарын жүргізіп жатыр.

