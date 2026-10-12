Әзербайжанда ең жоғары жалақы 1,1 млн теңгеден асады: Қай салада көп төлейді?
Әзербайжанда кейбір сала мамандары миллион теңгеден астам жалақы алады. Ал еңбекақысы ең төмен бағыт қайсы және айырмашылық қанша?
Әзербайжанда орташа жалақы мөлшері бойынша кен өндіру өнеркәсібі көш бастады. Бұл салада көрсеткіш 4 207 манаттан (шамамен 1,13 млн теңге) асқан. Ал ең төменгі орташа жалақы ауыл, орман және балық шаруашылығында тіркелді.
Әзербайжанда ең жоғары орташа жалақы кен өндіру өнеркәсібі саласында тіркелді. Бұл туралы елдің Мемлекеттік статистика комитетінің мәліметіне сілтеме жасаған Oxu.az хабарлады.
Басылымның жазуынша, кен өндіру өнеркәсібіндегі орташа айлық жалақы 4 207,2 манатты (шамамен 1,13 млн теңге) құраған.
Қаржы саласында жалақы қанша?
Орташа жалақы мөлшері бойынша екінші орында қаржы және сақтандыру саласы тұр. Бұл бағытта жұмыс істейтіндердің орташа айлық жалақысы 3 102,1 манатқа (шамамен 831 мың теңге) жеткен.
Ал ақпарат және байланыс саласында орташа жалақы 2 130,2 манатты (шамамен 570 мың теңге) құраған. Осылайша, аталған үш сала Әзербайжандағы орташа жалақы көрсеткіші ең жоғары бағыттардың қатарынан көрінді.
Ең төменгі жалақы қай салада?
Статистикалық мәліметтерге сәйкес, ең төменгі орташа айлық жалақы ауыл, орман және балық шаруашылығы салаларында тіркелген. Бұл бағыттағы көрсеткіш 749 манатты (шамамен 201 мың теңге) құраған.
Осылайша, кен өндіру өнеркәсібіндегі орташа жалақы ауыл, орман және балық шаруашылығындағы көрсеткіштен шамамен 5,6 есе жоғары.
Айта кетейік, бұл сандар жекелеген қызметкерлердің нақты табысын емес, тиісті салалардағы орташа жалақыны көрсетеді. Нақты еңбекақы қызметкердің лауазымына, біліктілігіне және жұмыс орнына қарай ерекшеленуі мүмкін.
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