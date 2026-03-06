Әзербайжан Иранмен шекарада жүк көліктерінің қозғалысын шектеді
Әзербайжан мен Иран арасындағы жүк көліктерінің қозғалысы уақытша тоқтады.
Бүгiн 2026, 00:48
107Фото: eurasiatoday.ru
Әзербайжан үкіметі Иранмен шекара арқылы жүк көліктерінің қозғалысын уақытша тоқтататынын жариялады, деп хабарлайды BAQ.KZ РИА Новостиге сілтеме жасай отырып.
Министрлер кабинеті Әзербайжан мен Иран арасындағы барлық шекара өткелдері арқылы транзиттік қозғалысты қоса алғанда, жүк көліктерінің қозғалысын толығымен тоқтату туралы шешім қабылдады, – деп жазылған ресми мәлімдемеде.
