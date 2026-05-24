«Айыппұл төлеңіз»: Қазақстандықтарға қауіпті SMS келіп жатыр
Алаяқтар жалған хабарлама арқылы тұрғындардың банк деректерін қолға түсіруге тырысып жатыр.
Бүгiн 2026, 11:50
БӨЛІСУ
Бүгiн 2026, 11:50Бүгiн 2026, 11:50
149Фото: ©ҰҚК баспасөз қызметі
Қарағанды облысында жалған айыппұл хабарламаларын жіберетін алаяқтар көбейген.
Бұл туралы өңірлік полиция департаментінің баспасөз қызметі мәлімдеді.
Тұрғындарға «ҚР Жол полициясы департаменті» атынан SMS-хабарламалар келіп жатыр. Онда көрсетілген сілтеме арқылы айыппұлды шұғыл төлеу талап етіледі.
Полиция департаменті мұндай хабарламаларды алаяқтар таратып отырғанын ескертті. Олардың мақсаты – азаматтардың банк деректерін қолға түсіріп, есепшоттағы ақшасын иемдену.
Полицейлер тұрғындарды күмәнді сілтемелерге өтпеуге және белгісіз сайттарға банк картасының мәліметтерін енгізбеуге шақырды.
Айыппұлдың бар-жоғын тек ресми мемлекеттік сервистер – qamqor.gov.kz, eGov.kz порталдары мен банк қосымшалары арқылы тексеруге болады.
Посмотреть эту публикацию в Instagram