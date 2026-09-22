«Айыппұл емес, қамау қажет»: Бектенов түнде шу шығаратын жүргізушілерге қатаң шара қолдануды тапсырды
Премьер-министр Олжас Бектенов түнде қатты шу шығарып, тұрғындардың тыныштығын бұзатын мотоцикл және автокөлік жүргізушілеріне қатаң шара қолдануды тапсырды, деп хабарлайды BAQ.KZ тілшісі.
Үкімет отырысында Премьер-министр Ішкі істер министрі Ержан Сәденовтен осы бағытта атқарылып жатқан жұмыс туралы сұрады.
Қатты шулайтын мото және автокөлік мәселесін бірнеше рет өзіңізбен талқыладық. Оларға өте қатаң шаралар қабылдау қажет, әйтпесе адамдардың түн ортасында мазасын алып, ұйқы бермей жатыр. Қандай жұмыс атқарып жатырсыздар? – деді Олжас Бектенов.
Ержан Сәденовтің айтуынша, мұндай құқық бұзушылықтарды анықтауға камералар көмектеседі. Тұрғындар да 102 нөміріне хабарласып, полицияға мәлімет беріп отыр.
Жыл басынан бері 372 факт тіркелді. Олардың бәрі әкімшілік жауапкершілікке тартылды. 55 азамат қамауға алынды. Айыппұл тұраққа да көліктері апарылады. Бұл жұмысты күшейтеміз, – деді Ішкі істер министрі.
Министрдің жауабынан кейін Үкімет басшысы қолданылатын шараларды қатаңдату қажеттігін айтты.
Оларға айыппұл емес, қамау қажет, – деді Олжас Бектенов.
Еске салсақ, Астана мен Алматыда дрифт жасаған жүргізушілер 10 тәулікке дейін қамауға алынды. ІІМ рейдтері кезінде жыл басынан бері 226 мыңнан астам заңбұзушылық анықталды. Оның ішінде қауіпті жүргізуге қатысты деректер де бар.
Ең оқылған:
- Қазақстандық мал өсірушілер Қырғызстаннан 1 миллион доллар тұратын қошқар сатып алды
- Есікті бұзып кірген: Қарағандыда ірі көлемде ақша ұрлаған үш күдікті ұсталды
- Кәмелетке толмағандар да тартылған: Астанада екі апалы-сіңлілі притон ұйымдастырған
- Қырағы машинист теміржол бойында жалғыз жүрген 4 жасар баланы құтқарып қалды
- Алматыда бір тәулікте мас күйінде көлік басқарған 18 жүргізуші ұсталды