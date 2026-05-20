"Ата-аналар бастайды": Депутат мұғалімдерге ақша жинау жайлы айтты
Депутат міндеттеп, сыйлық жинау заңға қайшы екенін айтты.
Парламент палаталарының кулуарында депутат Асхат Аймағамбетов мұғалімдерге оқу жылы аяқталғанда сыйлыққа ақша жинау мәселесіне қатысты пікір білдірді, деп хабарлайды BAQ.KZ тілшісі.
Біріншіден, мұғалімдерге соншама алып бара жатқан көлік, пәтер беріп жатқан сыйлықтарды көріп отырған жоқпын. Сондықтан оны үлкен мәселе ғып көрсетудің қаншалықты дұрыс-бұрыстығын айтқым келмейді. Екіншіден, жалпы ол заңмен қарастырылмаған. Егер сыйлықты міндетті түрде берейік, жинайық десе, бұл – заңға қарсы, - деді депутат.
Сөзінше, бұл мәселе бойынша министрліктің бұйрығы бар. Аймағамбетов атағандай, мұғалімдерге балаларды, ата-аналарды міндеттеп сыйлық жасауға болмайды.
Мемлекеттің жеке азаматтардың арасындағы мәселеге араласа беруі қаншалықты дұрыс? Сондықтан кейбір ата-аналар символикалық тұрғыда гүл беріп жатса, мұғалімдерін қолдағысы келіп, арнайы алғыс хат беріп жатса, оны да сыйлық деп бағалауға болады. Біз сонда «гүл бермеңдер, алғыс хат бермеңдер, мұғалімдерге рақмет айтпаңдар» десек, қайда кетіп бара жатырмыз сонда? Мұғалімдерді құрметтеу, олардың еңбегін түсіну, оларға күлімдеп қарап, рақмет айту, 1 қыркүйекте гүл беру онда тұрған әкетіп бара жатқан ештеңені көріп тұрған жоқпын, – деп түсіндірді Аймағамбетов.
Депутаттың сөзінше, көп жағдайда сыйлық беру бойынша ата-аналар бастама жасайды.
Оны бастайтын кім? Бізде әйгілі чаттар бар. Бұл чатта бір ата-ана «мынадай бастамамыз бар, осындай ақша жинап берейік» деп бастайды. Сосын басқа ата-аналар да ұялады, өздерін ыңғайсыз сезінеді, одан кейін менің балама қалай қарайды деген сияқты ойлар пайда болады. Ондай да мәселелер бар. Бірақ мұны мұғалімдердің өзі талап етіп отырған жоқ, мектеп ұйымдастырып отырған жоқ, бұл – ата-аналардың шешімі. Бұл жерде әр мұғалімнің шешімі болуы керек. Жалпы мұғалімге құрметпен қарау, оны қолдау, рақмет айту, гүл беру – онда тұрған ештеңе жоқ. Бірақ мәжбүрлейтін болса, ол басқа шаруа. Онда шектеу бар, – деді Асхат Аймағамбетов.
Бұған дейін ол ҰБТ-дан 140 балл алғандарға пәтер мен көлік сыйлауға қатысты пікір айтқан еді
