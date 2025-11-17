"Әйелімнің чемоданында бомба бар": Ер адам 119 жолаушысы бар рейсті тоқтатты

Ер адам әйелінің жүгінде бомба бар деп мәлімдеп, 119 жолаушысы бар рейсті тоқтатты, деп хабарлайды BAQ.KZ тілшісі The New York Post-қа сілтеме жасап.
АҚШ-та United Airlines авиакомпаниясының бір жолаушысы әйелінің жүгінде бомба бар деп мәлімдеп, рейсті тоқтатқан.
Анықталғандай, оқиға 16 қарашада Далластан Чикагоға ұшып бара жатқан лайнер бортында болған.
Ер адамның мәлімдемесіннен кейін ұшақ қауіпсіздік мақсатында Сент-Луиске шұғыл қонған.
Содан кейін ұшақтағы барлық 119 жолаушы жедел түрде эвакуацияланып, күту залына жеткізілді.
Алдын ала мәліметтерге сүйенсек, ер адам қамауға алынған.
Жарылғыш заттарды анықтау жөніндегі топ мамандары әуе кемесін екі сағаттан астам уақыт тексерген. Тексеруден кейін ұшақ Сент-Луистен қайта ұшып шығып, Чикагода сәтті қонды, - деп жазады басылым.