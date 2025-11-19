Әйел "УЗИ" тексерісі кезінде бірден 9 балаға жүкті екенін анықтады

Мысырда жоспарлы ультрадыбыстық тексеру кезінде жүкті әйел бірден тоғыз бала көтеріп жүргенін білген, деп хабарлайды BAQ.KZ тілшісі Al Arabiya-ға сілтеме жасап.
Al Arabiya басылымының хабарлауынша, бұл ерекше жағдай әйелдің бала көтеруді ынталандыратын дәрілерді дәрігердің бақылауынсыз қолдануынан болуы мүмкін.
Дәрігерлер болашақ ана жүктілікке ұсынылған препараттарды тиісті дозасынан көп қабылдаса, ұрықтанатын жасушалардың саны артуы ықтимал екенін айтады.
Әзірге әйелдің барлық эмбриондарды сақтап қалғысы келетіні немесе келмейтіні белгісіз.
Гинекологтар заманауи медицинаның көмегімен ұрықтанған жұмыртқалардың санын азайтуға болатынын, бұл ананың денсаулығына қауіпті төмендетіп, қалған сәбилердің дамуына қолайлы жағдай жасайтынын ескертеді.