Әйел күйеуінің банк шоттары туралы мәлімет ала алмады: Конституциялық сот банк құпиясын тексереді
Әйел бұрынғы күйеуінің банк шоттары туралы мәлімет ала алмағандықтан, Конституциялық сот банк құпиясы туралы норманы тексереді.
Қазақстанның Конституциялық соты банк құпиясына қатысты заң нормасын қарастырады. Бұған ажырасқаннан кейін мүлікті бөлісу кезінде бұрынғы күйеуінің банк шоттары туралы мәлімет ала алмаған әйелдің өтініші себеп болған, деп хабарлайды BAQ.KZ.
Оқиға қалай басталды?
Конституциялық соттың мәліметінше, тексеруге «Банктер және банк қызметі туралы» заңның 50-бабының 4-тармағы ұсынылған. Аталған нормаға сәйкес, банк шоттары туралы ақпарат банк құпиясына жатады және ол тек клиенттің өзіне немесе оның келісімімен ғана үшінші тұлғаларға берілуі мүмкін.
Өтініш беруші дәл осындай жағдайға тап болғанын айтады. Оның сөзінше, неке бұзылғаннан кейін ол ортақ мүлікті бөлу туралы талап арыз дайындап, бұрынғы жұбайының некеде тұрған кезде жинаған қаржылық жинақтары туралы мәлімет алуға тырысқан.
Алайда екінші деңгейлі банктер банк құпиясына сілтеме жасап, бұл ақпаратты беруден бас тартқан.
Кейін әйел мәселені сот арқылы шешуге тырысып, банктерге қарсы талап арыз берген. Ол соттан бұрынғы күйеуінің шоттары туралы мәлімет беруді талап еткен. Алайда сот оның талабын қанағаттандырмаған.
Неліктен бұл маңызды?
Өтініш берушінің пікірінше, қолданыстағы норма жұбайлардың біріне некеде жиналған ортақ қаражат туралы мәлімет алуға мүмкіндік бермейді.
Оның айтуынша, бұл ортақ мүлікке қатысты өз үлесін талап ету құқығын жүзеге асыруға кедергі келтіруі мүмкін, өйткені қаржылық ақпаратқа қол жеткізбей, мұндай жинақтардың бар екенін дәлелдеу өте қиын.
Сондықтан ол аталған норманың Конституцияға сәйкестігін тексеруді сұраған.
Бұдан әрі не болады?
Конституциялық соттың отырысына өтініш беруші мен оның заңгерлік кеңесшісі, сондай-ақ Парламент, Бас прокуратура, Ұлттық банк, Қаржы нарығын реттеу және дамыту агенттігі, Әділет министрлігі, Заңнама институты және басқа да мемлекеттік органдардың өкілдері қатысты.
Іс бойынша баяндамашы судья болып Қайрат Мусин тағайындалды.
Конституциялық соттың түпкілікті шешімі соттың ресми сайтында, сондай-ақ «Егемен Қазақстан» және «Казахстанская правда» газеттерінде жарияланады.
Ең оқылған: