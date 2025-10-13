Аяз, найзағай, тұман: 15 облыста дауылды ескерту жарияланды

Ертең, 14 қазанда еліміздің он бес өңірінде дауылды ескерту жарияланды, деп хабарлайды BAQ.KZ "Қазгидромет" РМК-ға сілтеме жасап.
Синоптиктердің болжамынша, еліміздің бірнеше аймағында қатты жел соғып, тұман түсіп, кей жерлерде шаңды дауыл мен найзағай күтіледі. Кей өңірлерде ауа температурасы төмендеп, аяз байқалуы мүмкін.
Жетісу облысында солтүстік-шығыс бағыттан соққан желдің екпіні Алакөл көлдері ауданында секундына 23-28 метрге дейін жетеді. Облыс орталығында түнде –3°С, ал Талдықорғанда –1…–3°С аяз күтіледі.
Қызылорда облысының солтүстігі мен орталығында шаңды дауыл тұрып, желдің жылдамдығы 15-20 м/с дейін күшейеді. Өңірдің солтүстігі мен орталығында төтенше өрт қаупі сақталады.
Ақтөбе облысында да оңтүстік-шығыс бағыттан соққан желдің екпіні 15-18 м/с дейін жетеді. Облыстың оңтүстігі мен шығысында жоғары өрт қаупі бар.
Атырау облысының батысында, солтүстігі мен шығысында найзағай күтіледі. Шығысында желдің екпіні 15-20 м/с, ал өңір бойынша өрт қаупі өте жоғары деңгейде.
Жамбыл облысының таулы аудандарында түнде және таңертең тұман түседі. Кей аймақтарда жел 15-20 м/с дейін күшейеді, ал түнде –1°С аяз байқалады. Облыстың батысы мен солтүстігінде төтенше өрт қаупі сақталады.
Маңғыстау облысының батысында, оңтүстігі мен орталығында солтүстік-батыстан соққан желдің екпіні 15-20 м/с дейін күшейеді. Өңір бойынша өрт қаупі жоғары. Ақтауда күндіз жел 15-18 м/с дейін жетеді.
Батыс Қазақстан облысының солтүстігінде, шығысында және орталығында түнде қатты жаңбыр жауады. Оңтүстік пен оңтүстік-шығыста төтенше өрт қаупі сақталады.
Қарағанды және Солтүстік Қазақстан облыстарында түнде және таңертең тұман күтіледі, желдің екпіні 15-20 м/с дейін күшейеді.
Ұлытау және Қостанай облыстарында өрт қаупі жоғары деңгейде сақталады.
Түркістан облысының солтүстігінде шаңды дауыл, ал шығыс бағыттан соққан желдің екпіні 15-20 м/с дейін жетеді. Облыс бойынша төтенше өрт қаупі бар.
Абай және Ақмола облыстарында да түнде және таңертең тұман түседі, жел 15-20 м/с дейін күшейеді, өрт қаупі жоғары.
Мамандар тұрғындарға ауа райының күрт өзгеруіне байланысты сақтық шараларын ұстануға кеңес береді: ашық алаңдардан аулақ болу, әлсіз бекітілген заттарды қауіпсіз жерге көшіру және мүмкіндігінше үйден шықпау ұсынылады.