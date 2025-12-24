Аяз, боран: елдің басым бөлігінде дауылды ескерту жарияланды

Ертең, 25 желтоқсанда Алматы қаласында, Астанада және Қазақстанның 15 облысында қолайсыз ауа райына байланысты дауылды ескерту жарияланды. Бұл туралы «Қазгидромет» РМК мәлімдеді, деп хабарлайды BAQ.KZ.
Синоптиктердің болжамынша, елдің бірқатар өңірінде қар жауып, боран соғады, көктайғақ пен тұман күтіледі. Желдің екпіні кей жерлерде секундына 15–20 метрге дейін жетеді.
Қатты аяз Солтүстік Қазақстан облысында байқалады. 25 желтоқсанда ауа температурасы –15…–23°С-қа дейін төмендесе, 26 желтоқсанда түнде –25…–30°С, кей жерлерде –29°С аяз күтіледі. Петропавлда қар мен боран болжанған.
Астана мен Қарағандыда қар, боран және көктайғақ күтіледі. Желдің екпіні 15–20 м/с-қа дейін жетуі мүмкін.
Павлодар, Ақмола, Ұлытау және Шығыс Қазақстан облыстарында қарлы боран, көктайғақ және қатты жел болжанады.
Алматы қаласында түнде және таңертең тұман түседі. Алматы облысының таулы аудандарында көктайғақ болып, жел күшейеді.
Батыс өңірлерде (Маңғыстау, Атырау, Батыс Қазақстан, Ақтөбе) тұман мен көктайғақ күтіледі, кей аймақтарда жел күшейеді.
Түркістан, Жетісу және Қызылорда облыстарында тұман басып, жолдарда көктайғақ болуы мүмкін.
Мамандар тұрғындарға жолға шыққанда сақ болуға, алыс сапарларды кейінге қалдыруға және ауа райының күрт нашарлауын ескеруге кеңес береді.