Қазақстанның соңғы жаңалықтары
Басты жаңалықтар

Автоматтардан гранатаға дейін: ҰҚК рейд жүргізді

Бүгiн, 09:09
176
Бөлісу:
gov.kz
Фото: gov.kz

2025 жылдың қазанында полиция органдарымен бірлесіп және прокуратураның үйлестіруімен Астана, Алматы қалаларында және тоғыз облыста қарудың заңсыз айналымын тоқтату бойынша бірқатар жедел-іздестіру іс-шаралары жүргізілді, деп хабарлайды BAQ.KZ.

40 бірлік қару-жарақ тәркіленді: жаяу әскерлік отшашар, 4 Калашников автоматы, 12 тапанша, 23 мылтық, 5 граната және 800-ден астам оқ-дәрі.

Көрсетілген фактілер бойынша жедел-іздестіру шаралары жүргізілуде.

Қылмыстық-процестік кодекстің 201-бабына сәйкес өзге ақпарат жария етуге жатпайды.

ҰҚК қару мен оқ-дәрілердің заңсыз айналымына қарсы жұмысты жалғастыруда.

Жазылыңыз telegram - ға
Қысқа да нұсқа. Жазылыңыз telegram - ға
Алдыңғы жаңалық
Су тапшылығы: Тегеран тұрғындары эвакуациялануы мүмкін
Келесі жаңалық
Қызылордада 75 тонна көк серке заңсыз Еуропаға жөнелтілген
Өзгелердің жаңалығы