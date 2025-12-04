Австралиядағы алтын кенішін құмды дауыл басып қалды

Жақында австралиялық кеншілер Солтүстік территориядағы Танами шөлінде құмды дауылға ұшырады, деп хабарлайды BAQ.KZ.
The Guardian хабарлағандай, бақытымызға орай, жұмысшылардың ешқайсысы зардап шеккен жоқ. Дауылдың эпицентрінде көріну жақсы болып, жел әлсіз болғанымен, одан кейінгі күн күркіреуі мен найзағай кеншілерді ішке кіруге мәжбүр етті.
Бұл бізге Австралияның Солтүстік территориясындағы 348 метрлік Улуру тасын еске түсірді. Оның өлшемі мен енінің өзі таңқаларлық. Ол бізге қарай ұшып бара жатты, - деді әріптестерімен бірге дауылға ұшыраған кенші Лахлан Маркант.
Дауыл бір сағаттан кейін басылған кезде, алаңға лайлы жаңбыр жауды.
Жауын-шашын аз болатын аймақтарда мұндай оқиғалар ай сайын дерлік болып тұрады, - дейді австралиялық климатологтар.