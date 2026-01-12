Австралияда орман өртіне байланысты төтенше жағдай жарияланды

Австралияның оңтүстік-шығысында орман өрттері жаппай өршіп тұр. Соңғы мәліметтер бойынша, бір адам қаза тапты, шамамен 300 мүлік қирады, ал өрттер Үлкен Лондоннан екі есе көлемді аумақты шарпыды, деп хабарлайды BAQ.KZ BBC-ге сілтеме жасап.
Жағдай Виктория штатында ең ауыр, онда билік төтенше жағдай жариялады. Мыңдаған өрт сөндірушілер өртпен күресуде, 70-тен астам ұшақ пен тікұшақ жұмылдырылды. Оннан астам елді мекеннің тұрғындарына үйлерін дереу эвакуациялау ұсынылды.
Өрт бірнеше аптаға созылуы мүмкін.
Билік өкілдерінің айтуынша, өртке ауа райының қолайсыздығы - рекордтық аптап ыстық, құрғақшылық және қатты жел себеп болуда. Өрттің тағы бірнеше апта бойы жалғасу қаупі жоғары.
Виктория премьер-министрі Джасинта Аллан аймақта 30 белсенді өрт анықталғанын, оның 10-ы тұрғындар үшін айтарлықтай қауіп төндіретінін мәлімдеді.
Біз әлі де қиын сәттер артта қалды деп айта алмаймыз. Орман әлі де жанып жатыр, үйлер мен мүлікке қауіп төндіруде, - деді Аллан.
Жексенбі таңертеңгі жағдай бойынша өрт шамамен 350 000 гектар жерді жойып жіберді.
Адам сүйектері табылды
Полиция Мельбурннен шамамен 110 шақырым солтүстікте орналасқан Лонгвуд қаласының маңындағы Гобур ауылында адам сүйектерінің табылғанын растады. Марқұмның кім екені әлі анықталған жоқ.
Штат премьер-министрі жергілікті тұрғындарға көңіл айтып, құтқарушыларға алғысын білдірді.
Бұл өте қиын және қиын жұмыс, бұл барлық қатысушыларға қатты әсер етті. Гобур қауымдастығы қайғырып отыр, – деді.
Мельбурнді түтін басып алды
Өрттен шыққан қою түтін штаттың көптеген бөліктерінде, соның ішінде мегаполис Мельбурнда ауа сапасын айтарлықтай нашарлатты. Тұрғындарға далада өткізетін уақыттарын шектеп, ресми ескертулерге құлақ асуға кеңес беріледі.
2019-2020 жылдардан бергі ең ірі өрттер
Билік қазіргі өрттердің Австралияның оңтүстік-шығысындағы 2019-2020 жылдардағы апатты өрттерден бергі ең ірісі екенін атап өтті, бұл Түркия көлеміндей аумақты жойып, 33 адамның өмірін қиды.