“Ауыл”партиясы Құрылтай депутаттығына 69 кандидат ұсынды

Бүгiн 2026, 11:30
АВТОР
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©BAQ.KZ/Артем Чурсинов Бүгiн 2026, 11:30
Бүгiн 2026, 11:30
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Фото: ©BAQ.KZ/Артем Чурсинов

Елордада өткен «Ауыл» халықтық-демократиялық патриоттық партиясының кезектен тыс XXVI съезінде партия Құрылтай депутаттығына ұсынылатын кандидаттардың тізімін бекітті, деп хабарлайды BAQ.KZ тілшісі. 

Партия атынан Құрылтай депутаттығына 69 кандидат ұсынылды. Ұсынылған үміткерлердің 71%-ы ер адамдар, 29%-ы әйелдер. Сонымен қатар тізімге мүгедектігі бар 6 азамат енгізілген, бұл жалпы кандидаттар санының 8,7%-ын құрайды.

Жас ерекшелігіне келсек, кандидаттардың басым бөлігі – 35 пен 55 жас аралығындағы азаматтар. Олардың үлесі 56,5% болса, 25 пен 35 жас аралығындағы үміткерлердің үлесі 14,5% болды.

Партияның мәліметінше, бекітілген кандидаттар тізімі еліміздің түрлі өңірлері мен қызмет салаларының өкілдерін біріктіреді. Бұл партияның азаматтардың мүддесін қорғауға және өзінің бағдарламалық мақсат-міндеттерін жүзеге асыруға дайын екенін көрсетеді.

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