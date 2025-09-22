Ауылға баратын дәрігерлерге 9 млн теңге беріледі

Қазақстанда медицина қызметкерлерінің мәртебесі мен әлеуметтік жағдайын арттыру бойынша шаралар кешенін іске асыру жалғасуда, деп хабарлайды BAQ.KZ.
Денсаулық сақтау министрлігі мамандарды, оның ішінде ауылдық жерлерде жұмыс істеуге келген жас кадрларды қолдауға бағытталған бірқатар бастамаларды енгізді.
Ауылдық елді мекендерде еңбек жолын бастаған жас мамандар көтерме жәрдемақы, тұрғын үйге жеңілдікті кредиттер, жалақыға қосымша төлемдер және әлеуметтік қолдаудың басқа да түрлерін алады.
2024 жылғы 1 қаңтардан бастап тұрғын үй сатып алуға немесе салуға бюджеттік кредит мөлшері ұлғайтылды: аудан орталықтарына келген мамандар үшін 2 500 АЕК (9,2 млн теңге) және ауылдық елді мекендерді таңдаған дәрігерлер үшін – 2 000 АЕК (7,3 млн теңге).
Ауылдық жерге кемінде бес жыл мерзімге келген медицина қызметкерлеріне 100 еселенген ЕТЖ (8,5 млн теңге) мөлшерінде біржолғы ақшалай төлем енгізілді. Мұндай қолдауды 2024 жылы 254 маман, 2025 жылы 106 маман алды. Қосымша айлық есептік көрсеткіштің 100 еселенген мөлшерінде көтерме жәрдемақы беріледі.
Республика бойынша 2022-2024 жылдар аралығында әлеуметтік қолдаудың түрлі шараларымен барлығы 2 643 медицина қызметкері қамтылды. Оның ішінде 1 470 маман жәрдемақы және көтерме төлемдер алды, 977 тұрғын үймен қамтамасыз етілді, 196 коммуналдық шығыстарды өтеуді, жалақыға қосымша ақыны, оқытуды және байланыс ақысын төлеуді қоса алғанда, қолдаудың өзге де түрлерін алды. Қаржыландыру республикалық және жергілікті бюджеттер, сондай-ақ медициналық ұйымдардың бюджеттері есебінен жүзеге асырылды.
Ұсынылған қолдау көлемі бойынша Солтүстік Қазақстан облысы (440 қызметкер), Қостанай облысы (295) және Павлодар облысы (267) көшбасшы болды. СҚО көтерме төлемдер (177), тұрғын үймен қамтамасыз ету (89) және қомақты қосымша төлемдер (121) бойынша жоғары көрсеткіштерді қоса алғанда, қамту көлемі бойынша абсолютті көшбасшылықты көрсетеді.
Қостанай облысы тұрғын үймен қамтамасыз ету (85) және көтерме төлемдер (78) бойынша мықты позицияларға ие, бұл ретте қаржыландырудың едәуір бөлігі жергілікті бюджеттен түседі. Павлодар облысы жергілікті биліктің қолдауға (112 қызметкер) және жүйелі тұрғын үймен қамтамасыз етуге (58 маман) айтарлықтай қатысуымен ерекшеленеді. Бұл өңірлер көп арналы қамтуды қамтамасыз етті және медициналық кадрларды тарту мен ұстап қалудың тұрақты тәсілдерін көрсетеді.
Кәсіптің беделін арттыру үшін жыл сайын 1000 АЕК біржолғы төлеммен «Қазақстанның еңбек сіңірген дәрігері» құрметті атағы беріледі, сондай-ақ «Мамандығы бойынша үздік» республикалық конкурсының жеңімпаздарына 500 АЕК мөлшерінде ынталандыру төлемі көзделген. 2024 жылы бұл атаққа 16 маман, 2025 жылы – 17 маман ие болды.
Денсаулық сақтау қызметкерлеріне арналған әлеуметтік пакет сондай-ақ мектепке дейінгі ұйымдардағы балаларға арналған орындарды басымдықпен беруді және қызметтік міндеттерін атқару кезінде қаза тапқан немесе мүгедек болған медицина қызметкерлерінің балалары үшін ЖОО-ға конкурстан тыс түсу мүмкіндігін, сондай-ақ көлік шығыстарын өтеуді қамтиды.
2023-2027 жылдарға арналған көші-қон саясатының тұжырымдамасы шеңберінде қоныс аударушылар үшін тұрғын үй құнының 50% мөлшерінде қаржылық көмек алуға құқығы бар экономикалық ұтқырлық сертификаттары, сондай-ақ «Жастар практикасы» жобасының шеңберінде жас мамандардың жалақысына қосымша үстемеақылар көзделген.
Бұдан басқа, Мемлекет басшысының тапсырмасы бойынша Денсаулық сақтау министрлігі облыстардың әкімдіктерімен және Отбасы банкімен бірлесіп, 2026 жылы кадр тапшылығы барынша қатты сезілетін өңірлерде аса тапшы мамандықтар дәрігерлерін тұрғын үймен қамтамасыз етуді жоспарлап отыр.