Ауылдарда биыл 646 жаңа медициналық нысан салынды

Мемлекет басшысының тапсырмасы бойынша іске асырылып жатқан «Ауылдық денсаулық сақтауды жаңғырту» ұлттық жобасы аяқталуға жақын, деп хабарлайды BAQ.KZ.
Жоспарланған 655 медициналық-санитариялық алғашқы көмек нысандарының ішінен 646 нысан қазірдің өзінде салынған.
Жобаны іске асыру 1 млн-ға жуық ауыл тұрғындарын медициналық-санитариялық алғашқы көмекпен қосымша қамтуды қамтамасыз етеді.
Сонымен қатар, 32 аудандық аурухана көп бейінді аудандық орталық ауруханалар деңгейіне дейін жаңғыртылуда. Бүгінгі таңда құрылыс-монтаж жұмыстары 10 нысан бойынша аяқталды, жобаның толық аяқталуы 2026 жылға жоспарланған.
Күтілетін әсер:
- инсульт пен инфаркт кезінде «алтын сағатқа» көмек көрсету;
- жүрек-қан тамырлары ауруларынан болатын өлімнің 20%-ға төмендеуі;
- 4 миллионнан астам ауыл тұрғындары үшін жоғары технологиялық көмекке қол жеткізу.