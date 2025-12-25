Қазақстанның соңғы жаңалықтары
Ауылдарда биыл 646 жаңа медициналық нысан салынды

Бүгiн, 20:46
gov.kz
Фото: gov.kz

Мемлекет басшысының тапсырмасы бойынша іске асырылып жатқан «Ауылдық денсаулық сақтауды жаңғырту» ұлттық жобасы аяқталуға жақын, деп хабарлайды BAQ.KZ.

Жоспарланған 655 медициналық-санитариялық алғашқы көмек нысандарының ішінен 646 нысан қазірдің өзінде салынған. 

Жобаны іске асыру 1 млн-ға жуық ауыл тұрғындарын медициналық-санитариялық алғашқы көмекпен қосымша қамтуды қамтамасыз етеді.

Сонымен қатар, 32 аудандық аурухана көп бейінді аудандық орталық ауруханалар деңгейіне дейін жаңғыртылуда. Бүгінгі таңда құрылыс-монтаж жұмыстары 10 нысан бойынша аяқталды, жобаның толық аяқталуы 2026 жылға жоспарланған.

Күтілетін әсер:

  • инсульт пен инфаркт кезінде «алтын сағатқа» көмек көрсету;
  • жүрек-қан тамырлары ауруларынан болатын өлімнің 20%-ға төмендеуі;
  • 4 миллионнан астам ауыл тұрғындары үшін жоғары технологиялық көмекке қол жеткізу.
