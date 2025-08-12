Ауруханадағы жанжал: агрессивті ер адам науқасқа шабуыл жасап, полицейге қарсылық көрсетті

Шымкент қаласындағы бір ауруханада белгісіз ер адам агрессия танытып, науқасқа жұдырық ала жүгірді, кейін полицейге қарсылық көрсетті, деп хабарлайды BAQ.KZ тілшісі.
Куәгерлердің айтуынша, ол өзін бейберекет ұстап, балағат сөздер айтып, жәбірленушіге бірнеше соққы берген. Полицей оны сабырға шақырмақ болғанда, ер адам құқық қорғау қызметкерін итеріп жіберген.
Оқиға бойынша қылмыстық іс қозғалды. Күдікті ұсталып, уақытша ұстау изоляторына қамалды.
Заң негізі: қандай баптар қолданылуы мүмкін?
1. 293-бап. Бұзақылық (ҚР ҚК)
Бұл бап "қоғамдық тәртіпті бұзу, арсыздықпен немесе күш көрсету арқылы" сипатталатын әрекеттерді қарастырады. Егер шабуыл бұзақылық сипатымен үйлессе, бұл баппен қаралуы мүмкін:
• жаза түрлері: айыппұлдан бастап қоғамдық жұмыстарға, 2 жылға дейін бас бостандығын шектеу немесе айыруға дейін;
• егер әрекет полицияға қарсы бағытталған болса, 3-6 жылға дейін бас бостандығынан айырылу жазасы қарастырылған.
2. Денсаулыққа қасақана жеңіл зиян келтіру
Науқасқа дене жарақатын тигізуі – бұл баптың мазмұнына сай келеді. Жаза нақты залалдың ауырлығына қарай – айыппұлдан бастап жазаға дейін өзгеруі мүмкін. Бұл бап қауіпті немесе ауыр зиян емес, жеңіл зиянға қатысты.
3. Полицияға қарсы қарсылық (ІІМ мәліметі бойынша)
Полиция қызметкеріне күш қолдану немесе оған қарсылық көрсету – ҚР ИІМ ресми қайнарында көрсетілгендей, қатаң жазаға жатады. Әкімшілік және қылмыстық жауапкершілік қарастырылған, мысалы:
• ауыр жағдайда – бірнеше жылға дейін бас бостандығынан айыру.
Қорыта айтқанда, Шымкенттегі ауруханада орын алған шабуыл әрекеті кемінде "бұзақылық" (ҚК 293-бап) және "денсаулыққа жеңіл зиян келтіру" баптары аясында қаралуы мүмкін. Егер полицейге қарсы қарсылық көрсетілсе, бұл қылмыстық деңгейдегі ауыр жазаға әкелуі мүмкін. Нақты бап пен жаза күдіктінің әрекеттерінің ауырлығын, жәбірленушінің зардаптарын және сот тәжірибесін ескере отырып анықталатын болады.