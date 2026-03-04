Әуежайлар, порттар және энергия жүйесі: Президент қауіпсіздікті күшейтуді тапсырды
Президент стратегиялық нысандардың қауіпсіздігін күшейтуді тапсырды.
Бүгiн 2026, 17:27
29Фото: Ақорда
Қасым-Жомарт Тоқаев Премьер-министрге, күштік құрылымдардың басшыларына және әкімдерге тіршілікті қамтамасыз ететін инфрақұрылымдардың қорғанысын нығайту бойынша міндеттер жүктеді, деп хабарлайды BAQ.KZ.
Президент Қасым-Жомарт Тоқаев Премьер-министрге, күштік құрылымдардың басшыларына, «Самұрық-Қазына» ұлттық әл-ауқат қоры мен ұлттық компаниялардың жетекшілеріне, сондай-ақ аймақ әкімдеріне тіршілікті қамтамасыз ететін нысандардың, көлік, энергетика және коммуналдық инфрақұрылымның, соның ішінде әуежайлардың, теңіз және өзен порттарының қауіпсіздік шараларын күшейтуді тапсырды. Аталған жұмысты үйлестіру Қауіпсіздік Кеңесінің хатшысына жүктелді, - делінген хабарламада.
