Президент стратегиялық нысандардың қауіпсіздігін күшейтуді тапсырды.

Фото: Ақорда

Қасым-Жомарт Тоқаев Премьер-министрге, күштік құрылымдардың басшыларына және әкімдерге тіршілікті қамтамасыз ететін инфрақұрылымдардың қорғанысын нығайту бойынша  міндеттер жүктеді, деп хабарлайды BAQ.KZ.

Президент Қасым-Жомарт Тоқаев Премьер-министрге, күштік құрылымдардың басшыларына, «Самұрық-Қазына» ұлттық әл-ауқат қоры мен ұлттық компаниялардың жетекшілеріне, сондай-ақ аймақ әкімдеріне тіршілікті қамтамасыз ететін нысандардың, көлік, энергетика және коммуналдық инфрақұрылымның, соның ішінде әуежайлардың, теңіз және өзен порттарының қауіпсіздік шараларын күшейтуді тапсырды. Аталған жұмысты үйлестіру Қауіпсіздік Кеңесінің хатшысына жүктелді, - делінген хабарламада.

