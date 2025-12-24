Ауа райының нашарлауына байланысты 2 облыста жол жабылды

Ауа райының нашарлауына байланысты Қызылорда мен Ақтөбе облыстарындағы республикалық маңызы бар автожолдарда шектеу қойылып, көлік қозғалысы тоқтатылды, деп хабарлайды BAQ.KZ.
"ҚазАвтоЖол" ҰК АҚ деректері бойынша ауа райының нашарлауына байланысты (қар, қалың тұман, көрінудің шектелуі) республикалық маңызы бар а/ж 2 учаскесінде және облыстық маңызы бар 1 учаскеде (Қызылорда облысы) автокөліктің барлық түрлері үшін қозғалыс жабылды Жетісу, Абай) және республикалық маңызы бар а/ж 2 учаскесінде (БҚО, Ақтөбе облысы) шектелген, - деп хабарланған Төтенше жағдайлар министрлігінің телеграмм арнасында.